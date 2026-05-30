Muere Kelly Lee Curtis a los 69 años, hermana mayor de Jamie Lee Curtis e hija de dos leyendas de Hollywood

Jamie Lee Curtis anuncia la muerte de su hermana Kelly Lee Curtis, quien tenía 69 años

De acuerdo con la publicación de Jamie Lee Curtis, su hermana Kelly falleció por la mañana de este sábado en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

En su despedida, la protagonista de Everything Everywhere All at Once recordó a su hermana como una de las personas más importantes de su vida.

“Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida”, escribió.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Instagram / Jamie Lee Curtis)

La actriz también evocó algunos de los rasgos que definieron la personalidad de Kelly fuera de los reflectores.

“Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go”, señaló la ganadora del Oscar.

Jamie Lee destacó además el orgullo que su hermana sentía por sus raíces familiares.

“Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara y era una ferviente patriota estadounidense”, resaltó.