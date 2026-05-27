Pierre Deny, reconocido internacionalmente por su participación en la exitosa serie de Netflix Emily in Paris, murió a los 69 años tras enfrentar un agresivo caso de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Charcot.
Muere Pierre Deny, actor de Emily in Paris, a los 69 años, tras grave enfermedad
Muere Pierre Deny, actor de Emily in Paris, a los 69 años, tras grave enfermedad
La noticia fue confirmada por sus hijas a medios franceses y rápidamente provocó reacciones entre colegas, seguidores y fanáticos de la ficción protagonizada por Lily Collins. De acuerdo con los primeros reportes, el actor atravesó un deterioro de salud “repentino y severo” en las últimas semanas.
Aunque Pierre Deny tenía una sólida carrera en la televisión francesa desde los años ochenta, muchos espectadores internacionales lo descubrieron gracias a su papel de Louis de Léon en Emily in Paris, donde interpretó al poderoso empresario detrás del conglomerado de lujo JVMA.
Su personaje apareció durante las temporadas recientes de la serie y estuvo vinculado a varias de las tramas de moda y negocios que marcaron el universo de Emily Cooper en París.
La producción de Netflix se encuentra actualmente trabajando en su temporada final, mientras la muerte del actor ha generado una ola de mensajes de despedida en redes sociales y medios europeos.
La trayectoria de Pierre Deny en la televisión
Antes de llegar al fenómeno global de Netflix, Pierre Deny era una figura muy conocida en Francia gracias a su trabajo en exitosas series televisivas como Demain Nous Appartient, donde participó durante cientos de episodios interpretando al doctor Renaud Dumaze.
También formó parte de producciones populares como Une femme d’honneur, Camping Paradis y Fabio Montale, consolidándose como uno de los rostros más constantes de la televisión francesa en las últimas décadas.
Diversos colegas lo recordaron como un actor sensible, generoso y profundamente apasionado por su trabajo.
Qué es la ELA, la enfermedad que padecía Pierre Deny
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras responsables del movimiento muscular. Con el tiempo, la condición provoca pérdida de movilidad, dificultades para hablar, comer y respirar.
En el caso de Pierre Deny, su familia explicó que el avance de la enfermedad fue particularmente rápido y agresivo.