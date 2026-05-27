Muere Pierre Deny, actor de Emily in Paris, a los 69 años, tras grave enfermedad

La noticia fue confirmada por sus hijas a medios franceses y rápidamente provocó reacciones entre colegas, seguidores y fanáticos de la ficción protagonizada por Lily Collins. De acuerdo con los primeros reportes, el actor atravesó un deterioro de salud “repentino y severo” en las últimas semanas.

Aunque Pierre Deny tenía una sólida carrera en la televisión francesa desde los años ochenta, muchos espectadores internacionales lo descubrieron gracias a su papel de Louis de Léon en Emily in Paris, donde interpretó al poderoso empresario detrás del conglomerado de lujo JVMA.

Su personaje apareció durante las temporadas recientes de la serie y estuvo vinculado a varias de las tramas de moda y negocios que marcaron el universo de Emily Cooper en París.

La producción de Netflix se encuentra actualmente trabajando en su temporada final, mientras la muerte del actor ha generado una ola de mensajes de despedida en redes sociales y medios europeos.

