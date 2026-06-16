Shakira y Manuel García-Rulfo son vistos juntos y desatan rumores de romance

El historial amoroso de Shakira

La última relación formalmente conocida de Shakira fue con el exfutbolista Gerard Piqué. La pareja inició su historia de amor en 2010, después de coincidir durante la Copa Mundial de Sudáfrica, y permaneció junta durante más de una década.

Aunque nunca contrajeron matrimonio, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y el deporte. Su separación fue anunciada en junio de 2022 y tuvo repercusiones internacionales debido a la enorme atención mediática que generó.

Shakira y Piqué (Getty Images)

Desde entonces, la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con varias celebridades. Entre ellas destacan Tom Cruise, con quien coincidió durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en 2023; el piloto británico Lewis Hamilton, con quien fue vista en diversas ocasiones en Miami, Barcelona e Ibiza; y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

Sin embargo, ninguno de esos romances fue confirmado. De acuerdo con reportes de TMZ, Page Six y otros medios estadounidenses especializados en espectáculos, las versiones nunca pasaron de especulaciones y encuentros sociales.

La discreta vida sentimental de Manuel García-Rulfo

A diferencia de Shakira, Manuel García-Rulfo ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Durante gran parte de su carrera evitó hablar públicamente de sus relaciones sentimentales. Por ello, Audrey McGraw se convirtió en la primera pareja con la que fue relacionado de manera constante por la prensa de espectáculos estadounidense.

Manuel García-Rulfo

Según reportes de People, HELLO! y Just Jared, ambos comenzaron a ser vinculados en 2023 después de compartir fotografías tomadas en los mismos destinos y aparecer juntos en distintos eventos. Con el paso de los meses, las imágenes de la pareja hicieron que la relación fuera considerada prácticamente un hecho por la prensa especializada.

En entrevistas recientes, el actor mexicano ha evitado profundizar en su situación sentimental, aunque en una conversación con HOLA! habló de manera positiva sobre su vida personal y aseguró sentirse afortunado en el amor.

Por ahora, el encuentro entre Shakira y Manuel García-Rulfo sigue siendo solamente eso: un encuentro que ha despertado curiosidad entre sus seguidores y en la prensa internacional. Sin declaraciones oficiales ni confirmaciones de sus representantes, cualquier versión sobre un posible romance permanece en el terreno de la especulación.