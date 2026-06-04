Shakira pone fin a los rumores sobre posible reconciliación con Piqué y aclara por qué sigue soltera

Shakira pone fin a los rumores sobre un posible reconciliación

Durante una reciente entrevista que Shakira le concedió a la revista People, habló sobre cómo vive actualmente la soltería y explicó que, aunque entiende por qué muchas personas disfrutan de esa etapa, su realidad es muy distinta debido al ritmo de vida que lleva.

Shakira (Getty Images)

“Ahora mismo, no tengo vida social”, afirmó la artista quien explicó que gran parte de su tiempo lo dedica a sus hijos y a sucompromisos profesionales. “Sé que se pasa rico soltera, las mujeres solteras se divierten mucho. Sí, es verdad, pero no tanto para mí ahora mismo, porque soy una mujer muy ocupada”, agregó.

La cantante actualmente trabaja en la siguiente fase de su gira Las Mujeres ya no lloran por Estados Unidos y Europa:“Hay mucho que hacer, me estoy preparando para mi segundo tour, mi segunda carrera en los Estados Unidos”, explicó.“12 estadios en Madrid”, agregó al hablar sobre su residencia que prepara para los próximos meses.



Shakira reveals she has NO social life and isn’t thinking about future relationships following her breakup with Piqué, saying her focus is entirely on her children and career ❤️👀 “I’m not thinking of future partners. I’m just thinking of raising my kids… Right now I’m just so… pic.twitter.com/FJt7vBisC5 — Killa 🌺 (@KillaKreww) June 3, 2026

Además de sus conciertos, Shakira formará parte de uno de los eventos más importantes del próximo año: la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Estoy preparando mi presentación en la Copa del Mundo, que intentaré no sufrir”, dijo entre risas.“Hay mucho que hacer. Y también mi vida cotidiana de los niños”.

A pesar de las exigencias profesionales y personales, la cantante aseguró sentirse satisfecha con la etapa que vive actualmente y considera que aún tiene muchos objetivos por cumplir y experiencias por disfrutar antes de pensar en una nueva historia de amor.

Shakira (Instagram)

“Ahora mismo no tengo nada, creo que hay mucha diversión para mí en mi camino. Pero sí, estoy disfrutando de este momento en el que estoy y disfrutando de mi carrera, viviéndola al máximo”, expresó.