Shakira pone fin a los rumores sobre posible reconciliación con Piqué y aclara por qué sigue soltera

Shakiraatraviesa una de las etapas más intensas de su carrera. Entre conciertos, nuevos proyectos musicales y compromisos internacionales, la cantante colombiana asegura que su prioridad está puesta en su trabajo y en sus hijos, por lo que una nueva relación sentimental no figura en sus planes.
Sus declaraciones llegan en medio de las especulaciones que han surgido en redes sociales sobre un supuesto acercamiento con Gerard Piqué y una posible reconciliación. Sin embargo, la propia artista se encargó de descartar cualquier rumor al dejar claro que, por ahora, no tiene espacio para una nueva relación.
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Shakira pone fin a los rumores sobre un posible reconciliación
Durante una reciente entrevista que Shakirale concedió a la revista People, habló sobre cómo vive actualmente la soltería y explicó que, aunque entiende por qué muchas personas disfrutan de esa etapa, su realidad es muy distinta debido al ritmo de vida que lleva.
“Ahora mismo, no tengo vida social”, afirmó la artista quien explicó que gran parte de su tiempo lo dedica a sus hijos y a sucompromisos profesionales. “Sé que se pasa rico soltera, las mujeres solteras se divierten mucho. Sí, es verdad, pero no tanto para mí ahora mismo, porque soy una mujer muy ocupada”, agregó.
La cantante actualmente trabaja en la siguiente fase de su gira Las Mujeres ya no lloran por Estados Unidos y Europa:“Hay mucho que hacer, me estoy preparando para mi segundo tour, mi segunda carrera en los Estados Unidos”, explicó.“12 estadios en Madrid”, agregó al hablar sobre su residencia que prepara para los próximos meses.
Shakira reveals she has NO social life and isn’t thinking about future relationships following her breakup with Piqué, saying her focus is entirely on her children and career ❤️👀
Además de sus conciertos, Shakira formará parte de uno de los eventos más importantes del próximo año: la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Estoy preparando mi presentación en la Copa del Mundo, que intentaré no sufrir”, dijo entre risas.“Hay mucho que hacer. Y también mi vida cotidiana de los niños”.
A pesar de las exigencias profesionales y personales, la cantante aseguró sentirse satisfecha con la etapa que vive actualmente y considera que aún tiene muchos objetivos por cumplir y experiencias por disfrutar antes de pensar en una nueva historia de amor.
“Ahora mismo no tengo nada, creo que hay mucha diversión para mí en mi camino. Pero sí, estoy disfrutando de este momento en el que estoy y disfrutando de mi carrera, viviéndola al máximo”, expresó.
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Para Shakira una nueva relación no está entre sus próximos planes
Esta no es la primera vez que Shakiradeja claro que una nueva relación sentimental no está entre sus prioridades. La cantante colombiana ha reiterado que atraviesa una etapa en la que su energía está enfocada principalmente en sus hijos y en los numerosos proyectos profesionales que tiene en marcha.
Durante una entrevista concedida a The Times de Londres, la intérprete explicó que, entre giras, nuevos lanzamientos y compromisos internacionales, le deja poco espacio para pensar en el amor.
“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, declaró el mes pasado al medio.
La intérprete también confesó que atraviesa una etapa de crecimiento personal, enfocada en disfrutar tanto de su trabajo como de su independencia: “Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”, expresó.
Fue en esa misma entrevista donde reconoció un sentimiento de agradecimiento para Piqué por el papel que tuvo en su vida y en la formación de su familia: “Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, declaró la artista colombiana.
“Agradezco a la vida por cada momento, los brillantes y los oscuros, a las personas que me han hecho sufrir porque se han convertido en mis maestros y me han enseñado lecciones, lecciones muy valiosas”, aseguró.