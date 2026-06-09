Shakira confiesa que pensó en retirarse de la música y empezar una nueva vida

En una reciente entrevista con Vogue, Shakira sorprendió al revelar que hace algunos años contempló retirarse de la música para llevar una vida completamente distinta.

“Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó la artista. Hoy, al mirar atrás, reconoce que aquella idea ya no tiene sentido para ella. “Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”, aseguró.

Shakira (Getty Images)

Esta confesión llega en un momento especialmente significativo para Shakira. Después de atravesar una etapa personal compleja tras su separación de Gerard Piqué, la cantante ha experimentado una especie de renacimiento profesional.

Su más reciente gira se ha convertido en una de las más exitosas del año y ha demostrado el enorme vínculo que mantiene con varias generaciones de seguidores alrededor del mundo.

Para la artista, volver a los escenarios fue una forma de reencontrarse consigo misma.

“A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”, reflexionó.