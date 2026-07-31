Lucero ofrece concierto sorpresa en la Central de Abasto de la CDMX

Concierto de Lucero en la Central de Abasto

Vestida con un look inspirado en la música mexicana y acompañada por mariachi en vivo, la llamada "Novia de América" convirtió el mercado en un escenario improvisado donde cientos de personas corearon sus canciones y aprovecharon para fotografiarse con ella. Videos compartidos por la propia Central de Abasto y asistentes muestran el ambiente festivo que se vivió durante la presentación.

El evento formó parte de las actividades organizadas rumbo al aniversario del Mercado de Flores y Hortalizas, uno de los espacios más representativos de la Central de Abasto.

"Caí de sorpresa en la bella Central de Abasto en la CDMX para estrenar y cantar *Fuertes Declaraciones*! Recibí flores y más flores, aplausos y un cariño tan único y especial… ha sido inolvidable. Verlos de cerquita, sus sonrisas y #lucero #musica #fuertesdeclaraciones su presencia me han hecho la más feliz. Gracias con todo mi corazón mi gente linda, que viva el mercado más bonito de todos!", posteó.

La elección de Lucero no fue casual, interpretó: Fuertes declaraciones, Y volveré, Cero tolerancia, El privilegio de amar y Cero tolerancia. A lo largo de su carrera, la intérprete ha consolidado una estrecha relación con la música regional mexicana y los espectáculos acompañados de mariachi, un género que ha marcado varias etapas de su trayectoria discográfica y de sus conciertos en vivo.

Lucero en la Central de abasto. (Cortesía)

Durante la presentación, el público respondió con ovaciones y aplausos mientras la cantante convivía con locatarios y asistentes. La actuación también sirvió como un reconocimiento al trabajo de quienes diariamente trabajan en los centros de distribución de alimentos y flores más importantes del país.