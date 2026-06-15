Lo que comenzó como un homenaje a Shakira podría terminar en una batalla legal. Rebeca Maiellano, mejor conocida como ShakiBecca, la imitadora venezolana que se ha hecho famosa por su extraordinario parecido con la cantante colombiana, se encuentra en medio de una gran polémica relacionada con el Mundial 2026 y el uso de contenido asociado al torneo.
ShakiBecca, imitadora de Shakira, podría enfrentar demanda millonaria de la FIFA
¿Por qué la FIFA podría demandar a ShakiBecca?
Aunque por el momento no existe una demanda formal, distintos reportes señalan que la FIFA analiza si la artista incurrió en una infracción a los derechos de propiedad intelectual al utilizar imágenes y elementos visuales vinculados a la Copa del Mundo en una presentación inspirada en “Dai Dai”, la canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural.
La controversia gira en torno a una presentación realizada por la imitadora en la que habría utilizado imágenes, logotipos y referencias visuales relacionadas con el Mundial 2026. La FIFA mantiene una estricta política de protección de sus marcas registradas y de todo el material oficial asociado al torneo, uno de los eventos deportivos más rentables del planeta.
La vigilancia sobre el uso comercial de elementos vinculados a la Copa del Mundo se ha intensificado desde el arranque del torneo. Incluso autoridades mexicanas y organismos de propiedad intelectual han recordado que nombres, símbolos, imágenes oficiales y materiales promocionales están protegidos y requieren autorización para su explotación comercial.
Además, “Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy durante la inauguración en el Estadio Azteca, forma parte del repertorio oficial del Mundial y está respaldada por diversos derechos de propiedad intelectual administrados por sus titulares y por las entidades involucradas en el evento.
Quién es ShakiBecca, la imitadora que ha llamado la atención de la propia Shakira
Lejos de tratarse de una creadora de contenido ocasional, ShakiBecca ha construido una carrera alrededor de su parecido físico y artístico con Shakira.
Con más de medio millón de seguidores en redes sociales, la venezolana se presenta como una artista tributo profesional y suele dejar claro que no está afiliada oficialmente a la cantante ni a su equipo.
Su fama ha crecido en los últimos años gracias a la precisión con la que reproduce la voz, los movimientos y la imagen de la estrella colombiana. Incluso la propia Shakira ha mostrado simpatía hacia ella en diversas ocasiones, llegando a fotografiarse junto a la imitadora y generando una relación cordial que ha sido ampliamente comentada por los fanáticos.
Precisamente por esa cercanía, ShakiBecca ha insistido en que su trabajo busca rendir homenaje a la artista y no aprovecharse de su imagen.