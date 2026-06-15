ShakiBecca, imitadora de Shakira, podría enfrentar demanda millonaria de la FIFA

¿Por qué la FIFA podría demandar a ShakiBecca?

Aunque por el momento no existe una demanda formal, distintos reportes señalan que la FIFA analiza si la artista incurrió en una infracción a los derechos de propiedad intelectual al utilizar imágenes y elementos visuales vinculados a la Copa del Mundo en una presentación inspirada en “Dai Dai”, la canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural.

La controversia gira en torno a una presentación realizada por la imitadora en la que habría utilizado imágenes, logotipos y referencias visuales relacionadas con el Mundial 2026. La FIFA mantiene una estricta política de protección de sus marcas registradas y de todo el material oficial asociado al torneo, uno de los eventos deportivos más rentables del planeta.

La vigilancia sobre el uso comercial de elementos vinculados a la Copa del Mundo se ha intensificado desde el arranque del torneo. Incluso autoridades mexicanas y organismos de propiedad intelectual han recordado que nombres, símbolos, imágenes oficiales y materiales promocionales están protegidos y requieren autorización para su explotación comercial.

ShakiBecca (Instagram)

Además, “Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy durante la inauguración en el Estadio Azteca, forma parte del repertorio oficial del Mundial y está respaldada por diversos derechos de propiedad intelectual administrados por sus titulares y por las entidades involucradas en el evento.