Shakira deja atrás el pasado y reconoce el papel de Piqué en su vida: “Siempre le estaré agradecida"

Shakira reconoce el papel de Gerard Piqué en su vida

Shakira dejó claro que, pese a todo lo vivido tras su separación de Gerard Piqué, sigue sintiendo agradecimiento hacia el exfutbolista por el papel que tuvo en su vida y en la formación de su familia.

Shakira y Gerard Piqué (Getty Images)

En una entrevista con The Times de Londres, la intérprete de “Hips Don’t Lie” habló sobre la relación que mantiene actualmente con el papá de sus hijos y aseguró que no guarda rencor: “Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, declaró la artista colombiana.

La cantante y el exjugador del FC Barcelona mantuvieron una relación durante más de una década y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha. Tras anunciar su separación en 2022, la expareja acaparó titulares internacionales debido a la mediática ruptura y a las canciones que Shakira lanzó mientras atravesaba “su momento más oscuro”.

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué (Getty Images)

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, recordó. “He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia, o al menos más fuerte”.

“Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es cierto. Es asombroso descubrir que los seres humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas. A veces, a través de las dificultades y el dolor, descubrimos nuestra fortaleza. El sufrimiento a veces nos hace mejores personas, nos enseña a valorar a nuestros amigos y su apoyo”.