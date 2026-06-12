¿No era Shakira? Resurge video que explicaría el aparente "cambio" de la cantante en la inauguración del Mundial

Resurge video de Shakira que explicaría el supuesto "cambio" que notaron sus fans en la inauguración del Mundial

El uso de lentes oscuros durante parte de su aparición pública, combinado con un look distinto al que acostumbra mostrar en sus conciertos y eventos, alimentó todo tipo de teorías en internet. Algunos internautas incluso especularon sobre la posibilidad de que se tratara de una doble, versión que fue rápidamente descartada gracias a imágenes del backstage y registros más cercanos que confirmaron que era la propia intérprete.

En medio de la conversación, volvió a viralizarse un video en el que Shakira muestra algunos de los procedimientos que realiza antes de subir a un escenario, material que muchos usuarios retomaron para explicar algunos de los cambios que percibieron en su rostro durante la inauguración del Mundial.

En la grabación, la cantante explica que suele realizar ciertos tratamientos para combatir la retención de líquidos y reducir la inflamación facial antes de sus presentaciones.

“Lo que estoy haciendo ahora es algo que hago casi cada día que tengo show porque a veces retengo un poquito de líquido, estimula un poco la piel”, comenta.

Posteriormente, la artista muestra uno de los dispositivos que utiliza como parte de su rutina de preparación. “Esto es una luz roja láser para desinflar”, explica mientras aplica el tratamiento sobre su rostro.