¿No era Shakira? Resurge video que explicaría el aparente "cambio" de la cantante en la inauguración del Mundial

¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial o sólo se hizo un facial?
Además, la colombiana también reveló el uso de herramientas de masaje facial conocidas popularmente como guashas, las cuales ayudan a estimular el drenaje linfático.
“Estas son las famosas guashas, mueve todo el líquido, es un drenaje agrandado de la cara”, señala en el video.
Aunque el material no muestra ningún procedimiento invasivo ni cirugía estética, muchos usuarios lo relacionaron con las recientes especulaciones sobre su apariencia, recordando que la cantante ha hablado abiertamente sobre los cuidados que implementa para mantener su piel y reducir los efectos del cansancio derivado de los viajes y las presentaciones.
Mientras tanto, las teorías sobre una supuesta doble fueron perdiendo fuerza conforme comenzaron a difundirse imágenes más cercanas de la artista durante los ensayos y detrás de cámaras del evento. Aun así, el debate sobre su imagen logró convertirla en uno de los nombres más comentados de la inauguración mundialista.
Una vez más, Shakira demostró que cualquier detalle relacionado con su vida pública genera conversación. En esta ocasión, lo que comenzó como dudas sobre su identidad terminó llevando a miles de personas a descubrir los tratamientos y cuidados que forman parte de su preparación antes de cada espectáculo.
Con información de Agencia México