35 años después de su icónico comercial, Luis Miguel vuelve a protagonizar campaña de Coca Cola

Comercial de Luis Miguel con Coca Cola

La noche del jueves el cantante sorprendió a sus millones de seguidores con una nueva publicación en Instagram, su primera en varios meses, en la que aparece tomando una Coca Cola, como parte de una colaboración comercial con la marca con la que hizo mancuerna en 1991 y que cumple 100 años en México.

"Hace 100 años comenzó una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Una historia presente en las más de 1.2 millones de tienditas y puestos callejeros del pais, reuniones familiares, comidas, celebraciones, sobremesas, tradiciones y reencuentros. Hoy, Coca-Cola conmemora ese legado con una campaña protagonizada por Luis Miguel, el artista más importante de México, para rendir homenaje a un siglo de momentos compartidos", se informa en un comunicado de la refresquera.

"Hoy, 35 anos después, esta alianza renace para conectar esa nostalgia con el presente, demostrando cómo tanto la música como la trayectoria de Luis Miguel como la presencia de Coca-Cola han acompañado la vida, celebraciones y memorias de familias enteras a lo largo de las décadas "Con Coca-Cola llevo 35 años de historia", se añade.



La imagen llamó la atención no solo por marcar el regreso de Luismi a la escena pública, sino también porque llega después de semanas en las que circularon diversas versiones sobre su estado de salud.