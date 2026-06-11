Antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo presenciaron un espectáculo que combinó música, tradición mexicana, tecnología y una constelación de artistas internacionales.
La ceremonia marcó el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países y la primera con 48 selecciones participantes.
Shakira, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules encienden la inauguración del Mundial 2026
La FIFA apostó por una celebración que reflejara la identidad cultural de México y su papel histórico en el futbol mundial. El Estadio Azteca, que se convirtió en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, fue el escenario perfecto para una noche cargada de simbolismo.
La cantante oaxaqueña Lila Downs dio la bienvenida a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Acompañada de un grupo de danzantes prehispánicos, dio breve saludo “Bienvenidos a México . Bienvenidos al Mundial de Futbol”.
En su presentación, también cantó en mixteco, la lengua heredada por su madre y su abuela, llevando la cultura oaxaqueña a millones de espectadores alrededor del planeta.
Uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural fue la presentación de Shakira y Burna Boy, quienes unieron sus voces para interpretar Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
Inauguración del Mundial 2026
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Inauguración del Mundial 2026.
Reuters
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Andrea Bocelli y Ejae
AFP
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Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026.
Alberto Castillo/OCESA Seitrack
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Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026.
Alberto Castillo/OCESA Seitrack
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Por su parte, la banda tapatía Maná, puso a cantar a los miles de aficionados presentes en el estadio con su emblemático tema Oye mi amor. Tras la energética presentación del grupo liderado por Fher Olvera, el venezolano Danny Ocean tomó el escenario junto a integrantes del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández para interpretar Partidazo, una de las canciones oficiales del torneo, manteniendo el ambiente festivo.
La fiesta continuó cuando Belinda apareció en el escenario para interpretar Por Ella junto a Los Ángeles Azules. La combinación del pop de la cantante y el característico sonido de la agrupación de Iztapalapa puso a bailar a los asistentes, que acompañaron la presentación entre aplausos y coros.
El ritmo urbano tomó el control del escenario con la llegada de J Balvin, quien encendió a los asistentes al interpretar un fragmento de Qué Calor.
Posteriormente, el colombiano se unió a dúo con Ryan Castro, dando voz al tema Una A La Vez, poniendo a cantar y bailar al público presente. Más adelante, Balvin interpretó I Like It, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, manteniendo la energía de la ceremonia inaugural.
Minutos antes de comenzar entre México y Sudáfrica, el cantante italiano Andrea Bocelli y la intérprete surcoreana-estadounidense Ejae interpretaron DNA, el himno oficial de la Copa Munfial de la FIFA 2026.
SalmaHayek dio la bienvenida a las banderas de todas las selecciones que participan en el Mundial 2026 con un emotivo discurso en el que destacó el orgullo nacional y la unión internacional.
“Y juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!”, dijo la actriz veracruzana.