Shakira, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules encienden la inauguración del Mundial 2026

Por su parte, la banda tapatía Maná, puso a cantar a los miles de aficionados presentes en el estadio con su emblemático tema Oye mi amor. Tras la energética presentación del grupo liderado por Fher Olvera, el venezolano Danny Ocean tomó el escenario junto a integrantes del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández para interpretar Partidazo, una de las canciones oficiales del torneo, manteniendo el ambiente festivo.

La fiesta continuó cuando Belinda apareció en el escenario para interpretar Por Ella junto a Los Ángeles Azules. La combinación del pop de la cantante y el característico sonido de la agrupación de Iztapalapa puso a bailar a los asistentes, que acompañaron la presentación entre aplausos y coros.

Inauguración del Mundial 2026. (Reuters)

El ritmo urbano tomó el control del escenario con la llegada de J Balvin, quien encendió a los asistentes al interpretar un fragmento de Qué Calor.

Posteriormente, el colombiano se unió a dúo con Ryan Castro, dando voz al tema Una A La Vez, poniendo a cantar y bailar al público presente. Más adelante, Balvin interpretó I Like It, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, manteniendo la energía de la ceremonia inaugural.

Inauguración del Mundial 2026 (Getty Images)

Minutos antes de comenzar entre México y Sudáfrica, el cantante italiano Andrea Bocelli y la intérprete surcoreana-estadounidense Ejae interpretaron DNA, el himno oficial de la Copa Munfial de la FIFA 2026.

Andrea Bocelli y Ejae (AFP)

Salma Hayek dio la bienvenida a las banderas de todas las selecciones que participan en el Mundial 2026

con un emotivo discurso en el que destacó el orgullo nacional y la unión internacional.

“Y juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!”, dijo la actriz veracruzana.