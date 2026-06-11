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Espectáculos

Shakira, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules encienden la inauguración del Mundial 2026

Shakira, J Balvin, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules encabezaron una espectacular ceremonia en el Estadio Ciudad de México para dar inicio al Mundial 2026.
jue 11 junio 2026 12:55 PM
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
Maná en la inauguración del Mundial 2026 (Luke Hales/Getty Images)

El Mundial 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia que convirtió al Estadio Ciudad de México en el epicentro del entretenimiento global.

Antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo presenciaron un espectáculo que combinó música, tradición mexicana, tecnología y una constelación de artistas internacionales.

La ceremonia marcó el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países y la primera con 48 selecciones participantes.

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Shakira, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules encienden la inauguración del Mundial 2026

La FIFA apostó por una celebración que reflejara la identidad cultural de México y su papel histórico en el futbol mundial. El Estadio Azteca, que se convirtió en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, fue el escenario perfecto para una noche cargada de simbolismo.

La cantante oaxaqueña Lila Downs dio la bienvenida a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Acompañada de un grupo de danzantes prehispánicos, dio breve saludo “Bienvenidos a México . Bienvenidos al Mundial de Futbol”.

En su presentación, también cantó en mixteco, la lengua heredada por su madre y su abuela, llevando la cultura oaxaqueña a millones de espectadores alrededor del planeta.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural fue la presentación de Shakira y Burna Boy, quienes unieron sus voces para interpretar Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Inauguración del Mundial 2026
Getty Images
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Inauguración del Mundial 2026
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Inauguración del Mundial 2026
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Inauguración del Mundial 2026
Getty Images
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Inauguración del Mundial 2026
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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Inauguración del Mundial 2026
Getty Images
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Inauguración del Mundial 2026
Getty Images
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Inauguración del Mundial 2026
Getty Images
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Inauguración del Mundial 2026.
Reuters
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Andrea Bocelli y Ejae
AFP
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Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026.
Alberto Castillo/OCESA Seitrack
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Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026.
Alberto Castillo/OCESA Seitrack

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Por su parte, la banda tapatía Maná, puso a cantar a los miles de aficionados presentes en el estadio con su emblemático tema Oye mi amor. Tras la energética presentación del grupo liderado por Fher Olvera, el venezolano Danny Ocean tomó el escenario junto a integrantes del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández para interpretar Partidazo, una de las canciones oficiales del torneo, manteniendo el ambiente festivo.

La fiesta continuó cuando Belinda apareció en el escenario para interpretar Por Ella junto a Los Ángeles Azules. La combinación del pop de la cantante y el característico sonido de la agrupación de Iztapalapa puso a bailar a los asistentes, que acompañaron la presentación entre aplausos y coros.

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Inauguración del Mundial 2026. (Reuters)

El ritmo urbano tomó el control del escenario con la llegada de J Balvin, quien encendió a los asistentes al interpretar un fragmento de Qué Calor.

Posteriormente, el colombiano se unió a dúo con Ryan Castro, dando voz al tema Una A La Vez, poniendo a cantar y bailar al público presente. Más adelante, Balvin interpretó I Like It, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, manteniendo la energía de la ceremonia inaugural.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
Inauguración del Mundial 2026 (Getty Images)

Minutos antes de comenzar entre México y Sudáfrica, el cantante italiano Andrea Bocelli y la intérprete surcoreana-estadounidense Ejae interpretaron DNA, el himno oficial de la Copa Munfial de la FIFA 2026.

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Andrea Bocelli y Ejae (AFP)

Salma Hayek dio la bienvenida a las banderas de todas las selecciones que participan en el Mundial 2026
con un emotivo discurso en el que destacó el orgullo nacional y la unión internacional.

“Y juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!”, dijo la actriz veracruzana.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026
Presidente de la FIFA Gianni Infantino y Salma Hayek (Getty Images)

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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