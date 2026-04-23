Las piezas del archivo personal de Madonna que desaparecieron en Coachella

Esa noche, la reina del pop interpretó algunos de sus éxitos más icónicos, como Vogue y Like a Prayer, junto a Sabrina, quien fue headliner del festival, regalándonos una de las noches más icónicas y llenas de nostalgia.
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El look de archivo de Madonna que fue robado
Madonna compartió a través de sus redes lo significativo que fue volver al escenario: ¡Todavía volando alto desde la noche del viernes en Coachella, fue una emoción y un momento en la historia que nunca olvidaré!, fueron las palabras que dedicó la cantante en su cuenta de Instagram.
Y a pesar de la emoción del momento que compartió con Sabrina Carpenter, poco después de su presentación, Madonna reportó la desaparición de varias piezas de su vestuario, que pertenecerían a su archivo personal, en especial de una de sus eras más icónicas: Confessions on a Dance Floor.
Entre las piezas que revivió están un corsé, unas botas y una chaqueta de Gucci que combinó con un body lavanda, medias de encaje púrpura hasta la rodilla, unos guantes a juego y lentes de sol oversize, logrando un styling que mezclaba archivo, nostalgia y su estilo inconfundible.
Y el regreso al festival donde se presentó hace dos décadas y donde interpretó por primera vez Confessions on a Dance Floor, creó un momento lleno de nostalgia para la cantante, que terminó por inspirarla para utilizar nuevamente estas piezas con la intención de “cerrar un círculo” muy significativo, tanto a nivel personal como para su carrera, con la finalidad de revivir lo que sería una de sus etapas más icónicas.
A lo largo de su carrera, hemos podido visualizar cómo es que Madonna ha construido cada una de sus etapas a través de su estilo y con looks increíbles que se han convertido en una parte esencial de su identidad, y que están llenos de significado.
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Madonna habla tras la desaparición de sus prendas más simbólicas de su archivo
Tras lo ocurrido, Madonna no tardó en pronunciarse a través de un comunicado en sus redes sociales: ofreció una recompensa económica para la persona que lleve a la recuperación de las piezas.
“No es solo ropa, es parte de su historia”, aseguró sobre la importancia del vestuario.
Madonna también compartió que abrió un canal de comunicación para escribir en caso de tener información o alguna pista sobre lo ocurrido con su vestuario durante este fin de semana en Coachella. Además, expresó que espera de todo corazón que puedan ayudarla a recuperar estas piezas.
Por ahora no hay claridad sobre lo que pasó en backstage y elk posible paradero de las piezas.
Estas piezas llenas de historia son ejemplo del peso que puede llegar a tener el archivo dentro de la moda, ya que no solo se convierten en una referencia de historia y de inspiración, sino que también marcan una parte muy importante en las trayectorias de celebridades como lo es Madonna.