Las piezas del archivo personal de Madonna que desaparecieron en Coachella

El look de archivo de Madonna que fue robado

Madonna compartió a través de sus redes lo significativo que fue volver al escenario: ¡Todavía volando alto desde la noche del viernes en Coachella, fue una emoción y un momento en la historia que nunca olvidaré!, fueron las palabras que dedicó la cantante en su cuenta de Instagram.

Y a pesar de la emoción del momento que compartió con Sabrina Carpenter, poco después de su presentación, Madonna reportó la desaparición de varias piezas de su vestuario, que pertenecerían a su archivo personal, en especial de una de sus eras más icónicas: Confessions on a Dance Floor.

Entre las piezas que revivió están un corsé, unas botas y una chaqueta de Gucci que combinó con un body lavanda, medias de encaje púrpura hasta la rodilla, unos guantes a juego y lentes de sol oversize, logrando un styling que mezclaba archivo, nostalgia y su estilo inconfundible.

Madonna conquistó el escenario de Coachella con un look de archivo que pertenece a la era de Confessions on a Dance Floor. (Vía Instagram @madonna)

Y el regreso al festival donde se presentó hace dos décadas y donde interpretó por primera vez Confessions on a Dance Floor, creó un momento lleno de nostalgia para la cantante, que terminó por inspirarla para utilizar nuevamente estas piezas con la intención de “cerrar un círculo” muy significativo, tanto a nivel personal como para su carrera, con la finalidad de revivir lo que sería una de sus etapas más icónicas.

Si algo nos queda claro, es que el estilo de Madonna no solo ha definido cada una de sus etapas, sino que también sigue evolucionando con ella. (Vía Instagram @_my_madonna_luvin_)

A lo largo de su carrera, hemos podido visualizar cómo es que Madonna ha construido cada una de sus etapas a través de su estilo y con looks increíbles que se han convertido en una parte esencial de su identidad, y que están llenos de significado.