Madonna regresa a Coachella como invitada sorpresa de Sabrina Carpenter

Madonna protagonizó un regreso triunfal a Coachella desde el 2006

Aquella actuación supuso el debut en Estados Unidos de Confessions on a Dance Floor, un álbum que revolucionó la escena musical con su innovadora fusión de pop y dance bajo arreglos electrónicos, cosechando éxitos globales como "Hung Up" y "Sorry", y obteniendo el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Electrónica/Dance en 2007. En este 2026, la Reina del Pop regresó al icónico escenario del desierto para anunciar la esperada secuela de dicho material, titulada Confessions II, la cual verá la luz el próximo 3 de julio.

Durante el momento con Sabrina, Madonna dio un discurso emotivo. Recordó que llevaba “las mismas botas y el mismo corsé” que en 2006, habló del “full circle moment” y mencionó la luna nueva en Tauro. También bromeó sobre la altura de Sabrina y la importancia de mejorar la comunicación. Horas después del show, Madonna lanzó “I Feel So Free”, el primer sencillo oficial de Confessions II, un track dance que evoca el espíritu del álbum original y este estilo dance característico.

Y Madonna aprovechó para pronunciar un emotivo discurso ante toda la audiencia. "Sabrina, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Tengo algunas cosas que quiero contarte. Hoy hace veinte años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile. Y fue la primera vez que interpreté "Confessions on the Dance Floor parte 1 en Estados Unidos. Fue una experiencia increíble. Así que imagínate la emoción que siento al estar de vuelta 20 años después… 20 años después… con las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta que llevaba antes, la misma chaqueta Gucci. Es como cerrar un ciclo, ¿sabes? Muy significativo para mí".

La reina del pop también bromeo sobre el zodiaco y sus conocimientos en astrología mencionando:"También quiero mencionar que es la luna nueva de Tauro. Sí. Es una noche propicia por muchas razones. Luna nueva de Tauro. Y siete planetas alineados en Aries, ¿sabes lo que eso significa? Aquí está lo que significa, gente… un breve curso de astrología. Escuchen bien. Así que tenemos que trabajar. sobre nuestras habilidades de comunicación, porque todos creemos que hablamos por teléfono, pero en realidad no nos comunicamos. Así que tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Otra cosa que debemos hacer es evitar las confrontaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Aries está regido por el planeta Marte. Marte es el planeta de la guerra. Así que, en cualquier circunstancia, durante el resto del mes, intentemos llevarnos bien, ¿de acuerdo? Intentemos estar juntos. Intentemos evitar los desacuerdos".

Sabrina Carpenter (Instagram)

Mientras el público emocionado gritaba Madonna le dio importancia a la música y a la unidad:"En ese sentido, lo maravilloso de la música es que une a la gente. ¿Verdad? Une a la gente. ¿Verdad? Es el único lugar donde la gente tiene que dejar de lado sus diferencias, dejar sus problemas a un lado y simplemente pasar un buen rato juntos, ¿verdad? Así que estoy encantado de ser parte de esa experiencia sanadora, de unir a la gente, ¿de acuerdo? Y solo quiero decir cuatro líneas de mi disco Confessions 1, ¿de acuerdo? Dice así… Otra cosa emocionante que necesito señalarles a todos Ahora mismo probablemente sea la primera vez que actúo con alguien más bajo que yo. Gracias por brindarme esta experiencia".

El encuentro se volvió tendencia en redes sociales. Sabrina Carpenter, quien ya había versionado “Material Girl” en su gira Short n’ Sweet y citado a la artista como su gran inspiración, cumplió su sueño al compartir escenario con ella. Tras consolidarse como una de las mejores headliners de Coachella, este momento histórico.