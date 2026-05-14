Madonna, Shakira y BTS se suman al primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Madonna, Shakira y BTS encabezarán el show de medio tiempo del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un momento histórico al presentar por primera vez un espectáculo oficial de medio tiempo con algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

El miércoles, la cuenta oficial de Instagram del torneo confirmó que además de Coldplay, la encargada de encabezar el show, también contará con la participación de Madonna, Shakira y BTS durante la final que se celebrará en julio de 2026.

“El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor”, se escribió en la publicación oficial. “El 19 de julio, el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará al New York New Jersey Stadium, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial, ¡con la curaduría de Chris Martin de @coldplay!”, se agregó en el mensaje compartido por la organización.

Madonna (Getty Images)

La final del torneo se jugará en el MetLife Stadium, lugar que será rebautizado temporalmente como New York New Jersey Stadium durante el torneo.

Además del componente musical, la FIFA explicó que este primer show de medio tiempo también tendrá un objetivo social. “Por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA, el espectáculo del descanso apoya al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa emblemática que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”, detalló la publicación.

Shakira (Getty Images)

La organización también anunció que durante el torneo se destinará un dólar de cada boleto vendido al fondo benéfico.