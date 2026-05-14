Madonna, Shakira y BTS se suman al primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Madonna , Shakira y BTS fueron confirmados para sumarse como artistas invitados del primer show de medio tiempo del Mundial 2026 que estará encabezado por Coldplay.
El anuncio fue realizado el miércoles a través de la cuenta oficial de Instagram del torneo, donde se reveló que los cantantes participarán en el espectáculo durante la final de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.
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Madonna, Shakira y BTS encabezarán el show de medio tiempo del Mundial 2026
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un momento histórico al presentar por primera vez un espectáculo oficial de medio tiempo con algunas de las figuras más importantes de la música internacional.
El miércoles, la cuenta oficial de Instagram del torneo confirmó que además de Coldplay, la encargada de encabezar el show, también contará con la participación de Madonna, Shakira y BTS durante la final que se celebrará en julio de 2026.
“El escenario más grande del mundo. Un propósito aún mayor”, se escribió en la publicación oficial. “El 19 de julio, el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará al New York New Jersey Stadium, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial, ¡con la curaduría de Chris Martin de @coldplay!”, se agregó en el mensaje compartido por la organización.
La final del torneo se jugará en el MetLife Stadium, lugar que será rebautizado temporalmente como New York New Jersey Stadium durante el torneo.
Además del componente musical, la FIFA explicó que este primer show de medio tiempo también tendrá un objetivo social. “Por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA, el espectáculo del descanso apoya al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa emblemática que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”, detalló la publicación.
La organización también anunció que durante el torneo se destinará un dólar de cada boleto vendido al fondo benéfico.
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Por su parte, Chris Martin, líder de Coldplay, celebró la noticia con un video en Instagram en el que aparece haciendo una videollamada con los integrantes de BTS, acompañado por los personajes de Plaza Sésamo Elmo y el Monstruo Comegalletas, además de los famosos Muppets, Kermit, Miss Piggy, Statler y Waldorf y Animal.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y marcará un hecho histórico al contar por primera vez con 48 selecciones participantes con un total de 104 partidos repartidos entre los tres países. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección de México y la de Sudáfrica.
Otras estrellas se presentarán en las ceremonias del Mundial 2026
En las últimas semanas también se dieron a conocer algunos de los artistas que formarán parte de las celebraciones musicales del Mundial. Katy Perry y LISA encabezarán la ceremonia de apertura en Los Ángeles el próximo 12 de junio en el SoFi Stadium.
Por su parte, J Balvin será una de las principales figuras del espectáculo inaugural en Ciudad de México, acompañado por artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Mientras tanto, Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara serán los encargados de encabezar los festejos musicales programados en Toronto.