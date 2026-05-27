María Levy , la hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convirtió en mamá, así lo reveló Sussan Taunto, pareja de Coco Levy. La actriz confirmó que la joven de 30 años acab de tener a su primer bebé, luego de que se preguntó sobre si aún mantenía contacto con los nietos de Talina Fernandez.
María, la hija mayor de Mariana Levy y Ariel López Padilla, ya es mamá
María, la hija mayor de Mariana Levy, ya es mamá
En una breve entrevista para una revista de circulación nacional, Sussan Taunton, pareja de ‘Coco’ Levy, reveló que aún mantiene contacto con María Levy , hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla. Durante la conversación, compartió que la joven recientemente se convirtió en mamá, pues dio a luz hace apenas unos días.
“Sí, claro. Maria acaba de ser mamá. Hace una semana”, declaró a la publicación, donde señaló que la nieta de Talina Fernández tuvo una niña y que es fruto del noviazgo que tiene desde “hace mucho” tiempo.
Aunque Sussan Taunton evitó revelar más detalles sobre el nacimiento o el nombre de la bebé, sí confirmó que la pequeña es fruto de la relación entre María y Gabriel Stavenhagen, con quien mantiene un noviazgo desde hace varios años.
De acuerdo con la actriz, uno de los más felices con la llegada de la nueva integrante de la familia es ‘Coco’ Levy: “Coco estaba muy emocionado”, comentó sobre la reacción del hermano de Mariana Levy.
Hasta ahora, María Levy no ha anunciado públicamente el nacimiento de su bebé ni ha hecho declaraciones al respecto.
La discreta relación de María Levy y Gabriel Stavenhagen
Actualmente, María Levy mantiene una relación con Gabriel Stavenhagen, productor audiovisual con quien ha construido un noviazgo alejado de los reflectores. La pareja ha optado por mantener su privacidad y rara vez comparte detalles personales o apariciones públicas juntos.
Aunque no existe una fecha exacta sobre el inicio de su romance, desde marzo de 2022 ya daban señales de cercanía en redes sociales. En aquel momento, Gabriel llamó la atención al dedicarle un cariñoso mensaje de cumpleaños a María.
En los últimos años, la hija de Mariana Levy se ha mantenido distante de la exposición mediática y ha enfocado su tiempo en proyectos artísticos y de fotografía.
Incluso en sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con arte, naturaleza y viajes, evitando exponer demasiado aspectos relacionados con su relación sentimental.