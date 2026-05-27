María, la hija mayor de Mariana Levy y Ariel López Padilla, ya es mamá

María, la hija mayor de Mariana Levy, ya es mamá

En una breve entrevista para una revista de circulación nacional, Sussan Taunton, pareja de ‘Coco’ Levy, reveló que aún mantiene contacto con María Levy , hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla. Durante la conversación, compartió que la joven recientemente se convirtió en mamá, pues dio a luz hace apenas unos días.

María Levy (Instagram: María Levy)

“Sí, claro. Maria acaba de ser mamá. Hace una semana”, declaró a la publicación, donde señaló que la nieta de Talina Fernández tuvo una niña y que es fruto del noviazgo que tiene desde “hace mucho” tiempo.

Aunque Sussan Taunton evitó revelar más detalles sobre el nacimiento o el nombre de la bebé, sí confirmó que la pequeña es fruto de la relación entre María y Gabriel Stavenhagen, con quien mantiene un noviazgo desde hace varios años.

De acuerdo con la actriz, uno de los más felices con la llegada de la nueva integrante de la familia es ‘Coco’ Levy: “Coco estaba muy emocionado”, comentó sobre la reacción del hermano de Mariana Levy.

Hasta ahora, María Levy no ha anunciado públicamente el nacimiento de su bebé ni ha hecho declaraciones al respecto.