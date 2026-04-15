La reina del pop, Madonna , confirmó el lanzamiento de su nuevo disco Confessions on a Dance Floor: Part II, una secuela directa de uno de los discos más influyentes de su carrera.
La reina regresa: Madonna anuncia 'Confessions on a Dance Floor Part II' y vuelve a su era más icónica
¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Madonna, 'Confessions on a Dance Floor Part II'?
El proyecto verá la luz el próximo 3 de julio y marcará su regreso discográfico tras siete años sin publicar un álbum de estudio, desde Madame X (2019).
El nuevo material retoma la esencia de Confessions on a Dance Floor (2005), un álbum que no solo dominó las listas globales, sino que redefinió el pop electrónico y el revival disco en el siglo XXI.
Para esta secuela, Madonna vuelve a trabajar con Stuart Price, productor clave del disco original, lo que refuerza la apuesta por sonidos dance, house y electrónica.
En sus primeras declaraciones, la artista describió la pista de baile como un espacio “ritual” y transformador, subrayando que el nuevo álbum explorará la conexión emocional, espiritual y colectiva de la música dance.
El anuncio llega en un momento clave para la artista, quien en los últimos años atravesó importantes desafíos personales, incluida una grave crisis de salud en 2023, seguida de su exitosa gira Celebration, que marcó su regreso a los escenarios.
Confessions on a Dance Floor: Part II apela a la nostalgia
Como parte del lanzamiento, Madonna activó una estrategia que ya es sello de sus nuevas etapas: borrar su contenido en redes sociales y dejar pistas visuales y sonoras sobre el concepto del álbum, reforzando la idea de una “nueva era”.
Además, el proyecto representa su reencuentro con Warner Records, la discográfica con la que construyó gran parte de su legado, y consolida uno de los regresos más esperados del pop en 2026.
Con Confessions on a Dance Floor: Part II, Madonna no solo apela a la nostalgia, sino que vuelve a posicionarse en el terreno que mejor domina: la reinvención constante a través del ritmo y la pista de baile.