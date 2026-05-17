Maluma recuerda la escena más sensual junto a Madonna en el video de ‘Medellín: “No me lavé ese dedo”

Malumavolvió a hablar sobre una de las escenas más polémicas y comentadas de su colaboración con Madonnaen el videoclip de “Medellín”, tema que ambos lanzaron en 2019 como parte del álbum Madame X.
Durante una entrevista con Billboard Latin, el colombiano recordó entre risas cómo se grabó la famosa secuencia en la que la llamada Reina del Pop le chupa un dedo del pie mientras interpretaban una de las escenas más sensuales del video.
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Maluma sorprende al recordar polémica escena con Madonna
A varios años del lanzamiento de “Medellín”, Malumasigue recordando con humor una de las escenas más polémicas que protagonizó junto a Madonnaen el videoclip del tema. El cantante colombiano revivió cómo surgió de manera espontánea el momento en el que la Reina del Pop le chupó un dedo del pie durante la grabación, una secuencia que rápidamente se volvió viral y dio mucho de qué hablar entre los fans.
“Es algo cabrón, yo no me lavé ese dedo por años”, bromeó el cantante antes de aclarar inmediatamente: “Mentiras”.
Maluma explicó que aquel momento no estaba planeado y que todo ocurrió mientras ambos estaban completamente inmersos en la grabación del videoclip. “Así somos los artistas, así somos. Cogemos un arrebato y simplemente ahí… Lo hacemos”, relató. El cantante aseguró que durante el rodaje ambos estaban disfrutando el momento, escuchando música, fumando y tomando vino mientras grababan las escenas románticas del proyecto.
“Estamos en la cama, estamos grabando, estamos disfrutándonos el video al máximo… estamos ahí en la zona”, recordó. Fue entonces cuando ocurrió el inesperado gesto de Madonna. “Cuando yo estaba ahí, me sentí el dedo caliente. ¡Ay, ama!, ¿qué pasó?”, contó entre carcajadas.
Pese a la sorpresa, el intérprete aseguró que la experiencia fue divertida e inolvidable. “Era chimba, la verdad… es increíble”, añadió.
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Madonna decidió dejar la escena en el video
El cantante también confesó que hasta el día de hoy sigue sorprendiéndose cada vez que vuelve a ver esa escena en pantalla.
“Hasta el día de hoy me río de todo eso porque parece mentira”, comentó. Además, reveló que fue la propia Madonnaquien decidió conservar el momento en la edición final del videoclip.
“Ella es la que edita también los videos y todo, entonces ella fue la que quiso meter eso. A ella le parecía eso superchimba y bueno, para adelante. Es Madonna, aquí se hace lo que diga la reina, punto”, expresó.
El videoclip de “Medellín” rápidamente generó conversación por su estética provocativa, sus referencias religiosas y la evidente química entre ambos artistas. La producción muestra una historia cargada de sensualidad, fiestas y guiños a la cultura latina, convirtiéndose en uno de los videos más comentados de aquella etapa musical de Madonna.