Maluma recuerda la escena más sensual junto a Madonna en el video de ‘Medellín: “No me lavé ese dedo”

Maluma sorprende al recordar polémica escena con Madonna

A varios años del lanzamiento de “Medellín”, Maluma sigue recordando con humor una de las escenas más polémicas que protagonizó junto a Madonna en el videoclip del tema. El cantante colombiano revivió cómo surgió de manera espontánea el momento en el que la Reina del Pop le chupó un dedo del pie durante la grabación, una secuencia que rápidamente se volvió viral y dio mucho de qué hablar entre los fans.

Maluma y Madonna (Getty Images)

“Es algo cabrón, yo no me lavé ese dedo por años”, bromeó el cantante antes de aclarar inmediatamente: “Mentiras”.

Maluma explicó que aquel momento no estaba planeado y que todo ocurrió mientras ambos estaban completamente inmersos en la grabación del videoclip. “Así somos los artistas, así somos. Cogemos un arrebato y simplemente ahí… Lo hacemos”, relató. El cantante aseguró que durante el rodaje ambos estaban disfrutando el momento, escuchando música, fumando y tomando vino mientras grababan las escenas románticas del proyecto.

Madonna y Maluma (YouTube)

“Estamos en la cama, estamos grabando, estamos disfrutándonos el video al máximo… estamos ahí en la zona”, recordó. Fue entonces cuando ocurrió el inesperado gesto de Madonna. “Cuando yo estaba ahí, me sentí el dedo caliente. ¡Ay, ama!, ¿qué pasó?”, contó entre carcajadas.

Pese a la sorpresa, el intérprete aseguró que la experiencia fue divertida e inolvidable. “Era chimba, la verdad… es increíble”, añadió.