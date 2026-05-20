De fan a compartir el escenario: Shakira revela su emoción de estar junto a Madonna en la final del Mundial

Shakira recuerda su admiración por Madonna

Mientras hablaba sobre este nuevo proyecto en una entrevista para Noticias Caracol, a Shakira le recordaron que cuando era pequeña cantaba temas de Madonna, por lo que ahora la colombiana no pudo ocultar la emoción de coincidir con una de sus mayores influencias musicales.

Shakira (Instagram)

“Esa es la vida, la vida da tantas vueltas, estamos todos tan cerca, pareciera que estamos tan lejos, pero no, estamos todos tan cerca, tan conectados, tan relacionados. El tejido humano es uno solo”, expresó.

La artista también confesó lo especial que será compartir este momento con Madonna y con BTS frente a millones de personas alrededor del mundo: “Y así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues... Yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo quizá ahí en la final”, comentó emocionada.

Madonna (Getty Images)

Shakira todavía no supera lo que significa volver al Mundial

La intérprete de “Hips Don't Lie” reconoció que aún le cuesta trabajo creer que nuevamente una canción suya haya sido elegida para formar parte del Mundial, ahora con Dai Dai.

“Para mí es un sueño volver a cantar la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Ayer veía la portada de la canción y decía, no lo puedo creer que esto esté pasando otra vez. Pero así es la vida, la vida está llena de sorpresas y esta vuelve a ser una de ellas para mí”, confesó.

Durante la entrevista, Shakira también recordó cómo “Waka Waka (This Time for Africa)” cambió por completo su vida personal y profesional: “Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizás no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis Waka bebés”, dijo entre risas.