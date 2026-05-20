Shakira atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Además de regresar una vez más al universo del Mundial, la cantante ahora cumplirá uno de los sueños que tuvo desde niña: compartir escenario con Madonna durante la final de la Copa del Mundo 2026.
De fan a compartir el escenario: Shakira revela su emoción de estar junto a Madonna en la final del Mundial
Shakira recuerda su admiración por Madonna
Mientras hablaba sobre este nuevo proyecto en una entrevista para Noticias Caracol, a Shakira le recordaron que cuando era pequeña cantaba temas de Madonna, por lo que ahora la colombiana no pudo ocultar la emoción de coincidir con una de sus mayores influencias musicales.
“Esa es la vida, la vida da tantas vueltas, estamos todos tan cerca, pareciera que estamos tan lejos, pero no, estamos todos tan cerca, tan conectados, tan relacionados. El tejido humano es uno solo”, expresó.
La artista también confesó lo especial que será compartir este momento con Madonna y con BTS frente a millones de personas alrededor del mundo: “Y así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues... Yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo quizá ahí en la final”, comentó emocionada.
Shakira todavía no supera lo que significa volver al Mundial
La intérprete de “Hips Don't Lie” reconoció que aún le cuesta trabajo creer que nuevamente una canción suya haya sido elegida para formar parte del Mundial, ahora con Dai Dai.
“Para mí es un sueño volver a cantar la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Ayer veía la portada de la canción y decía, no lo puedo creer que esto esté pasando otra vez. Pero así es la vida, la vida está llena de sorpresas y esta vuelve a ser una de ellas para mí”, confesó.
Durante la entrevista, Shakira también recordó cómo “Waka Waka (This Time for Africa)” cambió por completo su vida personal y profesional: “Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizás no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis Waka bebés”, dijo entre risas.
La cantante explicó que aquella canción terminó marcando uno de los momentos más importantes de su historia.
“Vinieron al mundo a partir de esa canción, de Waka. Fue una canción mágica de mi vida que, bueno... Que es una de las canciones más importantes de mi carrera, de mi historia musical, pero sobre todo a nivel humano, por el milagro de haber concebido esos dos niños que son lo más importante en mi vida”, agregó.
Dai Dai de Shakira busca ayudar a miles de niños
Más allá de la música y el espectáculo, Shakira aseguró que esta nueva etapa mundialista también tiene un propósito social muy importante para ella.
La colombiana reveló que decidió donar el 100% de las regalías de “Dai Dai” al Fondo de Educación de la FIFA, buscando apoyar oportunidades educativas para niños en diferentes partes del mundo.
“Cada vez que la canción suene en la radio o cada vez que se visualice en las plataformas o cada vez que se visualice el video que estamos a punto de lanzar la próxima semana pues vamos a poder, la gente y todos vamos a estar haciendo un esfuerzo común de crear oportunidades para la educación en el mundo”, explicó.
Para Shakira, este proyecto representa mucho más que otro éxito musical. Ahora, la cantante quiere aprovechar el alcance global que tiene para inspirar a nuevas generaciones, tal como Madonna lo hizo con ella cuando apenas era una niña soñando con cantar frente al mundo.