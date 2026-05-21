Mamá de Matthew Perry culpa a su exasistente por la muerte del actor: “Mi hijo pagó el precio”

Mamá de Matthew Perry culpa a su exasistente por la muerte del actor

En el documento, Suzanne Morrison explicó la enorme confianza que tanto ella como su familia depositaron durante años en el exasistente, a quien conocían desde hace más de dos décadas.

Matthew Perry (Getty Images)

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, por mucho, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra las adicciones”, escribió. Según detalló, una de las principales responsabilidades de Iwamasa era asegurarse de que el actor permaneciera “libre de drogas”: “Confiamos en un hombre sin conciencia”, señaló.

En su declaración, Suzanne acusa a Kenneth Iwamasa de haber traicionado esa confianza al facilitar el acceso de Perry a sustancias ilegales y administrarle personalmente las inyecciones de ketamina: “En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas. Arregló una fuente de suministro y luego otra. Inyectó las drogas en el cuerpo de Matthew, aunque no estaba en lo más mínimo calificado para hacerlo. Lo hizo aun cuando podía ver, cualquiera podía verlo, que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, señaló.

Matthew Perry (Getty Images)

La madre del actor, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, aseguró que su hijo “pagó el precio” por haber confiado en él: “Confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó el precio”, escribió textualmente.

Morrison también cuestionó el comportamiento que Iwamasa tuvo después de la muerte del actor: “Cuando había matado a mi hijo, mantuvo un ojo agudo sobre mí. Me enviaba canciones, dibujó un pequeño mapa para ayudarme a orientarme en el cementerio. Si veía un arcoíris, una de las cosas favoritas de Matthew, me llamaba”. Además, aseguró que el exasistente “insistió en hablar en el funeral de Matthew” y permaneció cerca de la familia “como si fuera de alguna manera el buen tipo que intentó salvar a Matthew”.