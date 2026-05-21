Mamá de Matthew Perry culpa a su exasistente por la muerte del actor: “Mi hijo pagó el precio”

Suzanne Morrison, mamá de Matthew Perry, presentó una emotiva carta ante un tribunal federal de California en la que responsabiliza directamente a Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor, de haber facilitado y administrado la ketamina que contribuyó a su murte el 28 de octubre de 2023.
La declaración fue entregada el miércoles, pocos días antes de que Iwamasa reciba sentencia, programada para el próximo 27 de mayo.
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Mamá de Matthew Perry culpa a su exasistente por la muerte del actor
En el documento, Suzanne Morrison explicó la enorme confianza que tanto ella como su familia depositaron durante años en el exasistente, a quien conocían desde hace más de dos décadas.
“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny, por mucho, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra las adicciones”, escribió. Según detalló, una de las principales responsabilidades de Iwamasa era asegurarse de que el actor permaneciera “libre de drogas”: “Confiamos en un hombre sin conciencia”, señaló.
En su declaración, Suzanne acusa a Kenneth Iwamasa de haber traicionado esa confianza al facilitar el acceso de Perry a sustancias ilegales y administrarle personalmente las inyecciones de ketamina: “En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas. Arregló una fuente de suministro y luego otra. Inyectó las drogas en el cuerpo de Matthew, aunque no estaba en lo más mínimo calificado para hacerlo. Lo hizo aun cuando podía ver, cualquiera podía verlo, que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, señaló.
La madre del actor, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, aseguró que su hijo “pagó el precio” por haber confiado en él: “Confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó el precio”, escribió textualmente.
Morrison también cuestionó el comportamiento que Iwamasa tuvo después de la muerte del actor: “Cuando había matado a mi hijo, mantuvo un ojo agudo sobre mí. Me enviaba canciones, dibujó un pequeño mapa para ayudarme a orientarme en el cementerio. Si veía un arcoíris, una de las cosas favoritas de Matthew, me llamaba”. Además, aseguró que el exasistente “insistió en hablar en el funeral de Matthew” y permaneció cerca de la familia “como si fuera de alguna manera el buen tipo que intentó salvar a Matthew”.
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Suzanne Morrison recuerda el devastador momento en que perdió a Matthew Perry
La declaraciones de Suzanne Morrison también incluye el relato del momento en que Suzanne Morrison encontró el cuerpo de su hijo: “Él era, a pesar de todo lo que pasamos, mi corazón y mi alma. Y entonces una noche solo era un cuerpo, yaciendo casi desnudo en el césped frío y húmedo de su patio trasero. Helicópteros sobrevolaban, ansiosos por captar una imagen de mi niño muerto… Mientras yo estaba en la calle en el frío rogando por una manta para cubrirlo”.
Morrison recordó que al día siguiente acudió a la morgue, donde volvió a verlo: “Bañado y vestido”, lucía “casi hermoso y de alguna manera aliviado”. Al finalizar su carta, expresó que el dolor por la pérdida de su hijo nunca desaparecerá: “Nada quita este dolor, ni lo hará, estoy segura, mientras viva”.
Aunque agradeció a las autoridades por “desenterrar la verdad sobre Kenny”, afirmó que para una madre no existe el cierre tras perder a un hijo de esa manera.
Suzanne Morrison, también conocida como Suzanne Perry, es una periodista canadiense que trabajó como conductora de televisión y secretaria de prensa del ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Actualmente está casada con Keith Morrison.
Matthew Perry fue el único hijo que tuvo con el actor John Bennett Perry. Con Keith Morrison tuvo cuatro hijos más: Caitlin, Emily, Will y Madeline.
Kenneth Iwamasa se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina que causó la muerte del actor. Los fiscales recomendaron una sentencia de 41 meses de prisión.
Matthew Perry falleció a los 54 años debido a “efectos agudos de ketamina”, además de otros factores contribuyentes, incluido el ahogamiento.