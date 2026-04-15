Taylor Swift se inspirará en ícono de Hollywood para su vestido de novia

Un vestido con esencia vintage y silueta clásica

De acuerdo con Daily Mail, la cantante estaría tomando como referencia a Elizabeth Taylor, una de las figuras más emblemáticas del cine del siglo XX.

El diseño elegido por Swift evocaría específicamente el vestido que Elizabeth Taylor utilizó en su primera boda en 1950. Se trata de una pieza caracterizada por su cintura marcada, encaje delicado y un aire romántico que remite a la elegancia de otra época.

Elizabeth Taylor y Conrad Hilton en su boda en 1950. (Getty Images)

Swift no ha ocultado su admiración por la actriz. Escribió una canción titulada Elizabeth Taylor para su último álbum, "The Life of a Showgirl", y lanzó el videoclip el mes pasado.

“Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó prendada del estilo de la reina del cine”, declaró una fuente a Daily Mail.

Taylor Swift y Travis Kelce en el Super Bowl (Getty Images)

Este guiño no resulta casual: Taylor Swift ha demostrado en múltiples ocasiones su fascinación por los íconos clásicos y la estética retro, elementos que han permeado tanto su música como su narrativa visual.