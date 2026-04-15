Las expectativas sobre la boda de Taylor Swift crece a medida que surgen nuevos detalles sobre la ceremonia en la que se casará con Travis Kelce. El más reciente apunta a uno de los elementos más esperados: el vestido de novia, que de acuerdo con reportes, tendría una fuerte inspiración en el glamour del Hollywood clásico.
Taylor Swift se inspirará en ícono de Hollywood para su vestido de novia
Un vestido con esencia vintage y silueta clásica
De acuerdo con Daily Mail, la cantante estaría tomando como referencia a Elizabeth Taylor, una de las figuras más emblemáticas del cine del siglo XX.
El diseño elegido por Swift evocaría específicamente el vestido que Elizabeth Taylor utilizó en su primera boda en 1950. Se trata de una pieza caracterizada por su cintura marcada, encaje delicado y un aire romántico que remite a la elegancia de otra época.
Swift no ha ocultado su admiración por la actriz. Escribió una canción titulada Elizabeth Taylor para su último álbum, "The Life of a Showgirl", y lanzó el videoclip el mes pasado.
“Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó prendada del estilo de la reina del cine”, declaró una fuente a Daily Mail.
Este guiño no resulta casual: Taylor Swift ha demostrado en múltiples ocasiones su fascinación por los íconos clásicos y la estética retro, elementos que han permeado tanto su música como su narrativa visual.
La espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce
La boda, que se celebraría el próximo 3 de julio en Nueva York, promete ser uno de los eventos más mediáticos del año.
Entre los nombres que formarían parte del círculo cercano destacan Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes estarían involucradas en la organización de momentos especiales para la celebración, incluyendo contenidos audiovisuales y actividades para los invitados.
Más allá del espectáculo, todo apunta a que Swift apostará por una estética atemporal en su gran día, reafirmando su capacidad de reinterpretar referentes clásicos bajo una mirada contemporánea.