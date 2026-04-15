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Espectáculos

Taylor Swift se inspirará en ícono de Hollywood para su vestido de novia

Taylor Swift prepara su boda con Travis Kelce y, de acuerdo con reportes, su vestido estaría inspirado en una icónica estrella del Hollywood clásico.
mié 15 abril 2026 09:51 AM
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Taylor Swift ya tiene inspiración para su vestido de novia. (Getty Images )

Las expectativas sobre la boda de Taylor Swift crece a medida que surgen nuevos detalles sobre la ceremonia en la que se casará con Travis Kelce. El más reciente apunta a uno de los elementos más esperados: el vestido de novia, que de acuerdo con reportes, tendría una fuerte inspiración en el glamour del Hollywood clásico.

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Un vestido con esencia vintage y silueta clásica

De acuerdo con Daily Mail, la cantante estaría tomando como referencia a Elizabeth Taylor, una de las figuras más emblemáticas del cine del siglo XX.

El diseño elegido por Swift evocaría específicamente el vestido que Elizabeth Taylor utilizó en su primera boda en 1950. Se trata de una pieza caracterizada por su cintura marcada, encaje delicado y un aire romántico que remite a la elegancia de otra época.

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Elizabeth Taylor y Conrad Hilton en su boda en 1950. (Getty Images)

Swift no ha ocultado su admiración por la actriz. Escribió una canción titulada Elizabeth Taylor para su último álbum, "The Life of a Showgirl", y lanzó el videoclip el mes pasado.

“Taylor pasó tanto tiempo mirando fotos antiguas de Elizabeth Taylor mientras grababa el videoclip de esa canción que quedó prendada del estilo de la reina del cine”, declaró una fuente a Daily Mail.

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Taylor Swift y Travis Kelce en el Super Bowl (Getty Images)

Este guiño no resulta casual: Taylor Swift ha demostrado en múltiples ocasiones su fascinación por los íconos clásicos y la estética retro, elementos que han permeado tanto su música como su narrativa visual.

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La espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda, que se celebraría el próximo 3 de julio en Nueva York, promete ser uno de los eventos más mediáticos del año.

Entre los nombres que formarían parte del círculo cercano destacan Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes estarían involucradas en la organización de momentos especiales para la celebración, incluyendo contenidos audiovisuales y actividades para los invitados.

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Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha y lugar para su boda. (Getty Images)

Más allá del espectáculo, todo apunta a que Swift apostará por una estética atemporal en su gran día, reafirmando su capacidad de reinterpretar referentes clásicos bajo una mirada contemporánea.

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Taylor Swift

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abril 2026

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