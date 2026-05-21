Lamine Yamal hace oficial su romance con Inés García: quién es la influencer española

Quién es Inés García y a qué se dedica

Las imágenes de ambos paseando juntos y tomados de la mano mientras caminaban en Grecia dispararon los rumores de una posible relación sentimental.

La atención sobre la pareja aumentó todavía más después de que Yamal acudiera acompañado de Inés a una cena organizada por el FC Barcelona para celebrar el título de Liga, un evento al que varios jugadores asistieron junto a sus parejas, lo que finalmente confirmó su relación con el joven futbolista.

Lamine Yamal e inés García (Instagram/ FC Barcelona)

Inés García tiene 21 años y originaria de Sevilla. En los últimos años ha construido una gran comunidad en redes sociales gracias a contenido enfocado en moda, belleza, viajes y estilo de vida.

Actualmente suma más de 140 mil seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde comparte desde looks hasta colaboraciones con marcas de moda y cuidado personal.

La influencer también suele publicar contenido relacionado con tendencias, maquillaje y viajes, además de fotografías de inspiración fashionista que han ayudado a posicionarla entre las creadoras de contenido españolas con mayor crecimiento.