Unas recientes fotografías fueron suficientes para desatar una nueva ola de rumores alrededor de Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona apareció acompañado de Inés García, una influencer sevillana de 21 años que, hasta hace apenas unos días, era prácticamente desconocida fuera de TikTok e Instagram. Ahora, su nombre ocupa titulares y las redes siguen cada movimiento de la supuesta pareja.
Lamine Yamal hace oficial su romance con Inés García: quién es la influencer española
Quién es Inés García y a qué se dedica
Las imágenes de ambos paseando juntos y tomados de la mano mientras caminaban en Grecia dispararon los rumores de una posible relación sentimental.
La atención sobre la pareja aumentó todavía más después de que Yamal acudiera acompañado de Inés a una cena organizada por el FC Barcelona para celebrar el título de Liga, un evento al que varios jugadores asistieron junto a sus parejas, lo que finalmente confirmó su relación con el joven futbolista.
Inés García tiene 21 años y originaria de Sevilla. En los últimos años ha construido una gran comunidad en redes sociales gracias a contenido enfocado en moda, belleza, viajes y estilo de vida.
Actualmente suma más de 140 mil seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde comparte desde looks hasta colaboraciones con marcas de moda y cuidado personal.
La influencer también suele publicar contenido relacionado con tendencias, maquillaje y viajes, además de fotografías de inspiración fashionista que han ayudado a posicionarla entre las creadoras de contenido españolas con mayor crecimiento.
Las imágenes con Lamine Yamal e Inés García que desataron los rumores de romance
Los primeros rumores comenzaron semanas atrás, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Sitges, cerca de Barcelona. Más tarde, paparazzis captaron a la pareja en el aeropuerto de El Prat antes de abordar un vuelo rumbo a Grecia.
Sin embargo, las fotografías caminando juntos durante su escapada fueron las que terminaron por viralizar la supuesta relación. Incluso usuarios en redes comenzaron a comparar publicaciones y detalles de sus historias de Instagram para confirmar que se encontraban en el mismo lugar.
Ante la ola de comentarios, Inés García rompió parcialmente el silencio en redes sociales para desmentir algunos rumores sobre una supuesta relación previa que habría terminado por Yamal. “No tiene sentido”, escribió la influencer en una historia de Instagram, sin confirmar ni negar directamente su vínculo con el futbolista.