La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando conversación incluso antes de su gran boda Ahora, la conversación gira en torno al posible acuerdo prenupcial que la pareja firmaría antes de casarse y a una pregunta que intriga especialmente a los fans de la cantante: ¿podría Taylor seguir escribiendo canciones inspiradas en su matrimonio?
¿Taylor Swift podrá cantar sobre Travis Kelce tras el acuerdo prenupcial?
De acuerdo con Page Six, el contrato podría incluir cláusulas de confidencialidad y privacidad para evitar que ambos hablen públicamente sobre detalles íntimos de su relación o un eventual divorcio.
Sin embargo, la abogada Sarah Luetto explicó al medio que sería poco probable que Swift aceptara restricciones relacionadas con su música, considerando que gran parte de su carrera ha estado marcada por canciones inspiradas en sus relaciones sentimentales.
Uno de los puntos centrales del acuerdo tendría que ver con la enorme diferencia patrimonial entre la estrella pop y el jugador de la NFL. Según estimaciones citadas por medios estadounidenses, Taylor Swift ya supera los mil millones de dólares gracias a sus giras, derechos musicales y propiedades, mientras que la fortuna de Kelce es considerablemente menor.
Especialistas aseguran que el contrato prenupcial probablemente mantendría separados los bienes de ambos, especialmente el catálogo musical de Swift, uno de los activos más valiosos de la industria del entretenimiento. La cantante ha invertido años en recuperar el control de sus másters y proteger legalmente su obra, por lo que cualquier acuerdo matrimonial buscaría blindar ese patrimonio.
El documento también podría incluir disposiciones sobre propiedades compartidas, gastos durante el matrimonio y mecanismos privados de mediación en caso de separación, evitando así procesos judiciales.
La boda más esperado del año: Taylor Swift y Travis Kelce
Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente detalles sobre su boda, diversos medios estadounidenses aseguran que la pareja planea casarse el 3 de julio Nueva York tras comprometerse en 2025.
También se reporta que ambos han extremado medidas de privacidad para mantener bajo reserva la ceremonia, incluyendo acuerdos de confidencialidad para invitados y estrictos protocolos de seguridad.
Mientras tanto, los fans siguen especulando sobre cómo esta nueva etapa podría influir en la música de Swift. Después de todo, gran parte de su éxito ha estado ligado a transformar sus experiencias amorosas en canciones que terminan convirtiéndose en himnos globales.