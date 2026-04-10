La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue avanzando y muy rápido. De acuerdo con reportes, la pareja ya tendría definida la fecha y el lugar para su boda, e incluso habrían comenzado a enviar los primeros “save the date”.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha y será en una ciudad clave para ella
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha y será en una ciudad clave para ella
Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles, las filtraciones apuntan a que el evento será uno de los más comentados del año dentro del mundo del entretenimiento y el deporte.
Según fuentes cercanas citadas por Page Six, la boda se celebraría en una locación exclusiva en la Gran Manzana, en Nueva York el próximo 3 de julio y con una lista de invitados cuidadosamente seleccionada.
El envío anticipado de las invitaciones sugiere que la organización ya está bastante avanzada, algo que no sorprende considerando la magnitud mediática de la pareja.
Esta nueva revelación sorprende, ya que informes anteriores indicaban que la cantante y jugador de la NFL estaban considerando llevar a cabo su boda en Rhode Island , donde Taylor Swift es dueña de una gran finca al lado de un hotel.
De casarse en Nueva York, Travis Kelce y Taylor Swift se unirían a otras tantas parejas de famosos que se dieron el "sí, acepto" en esta ciudad, como Beyoncé y Jay-Z, Hailey y Justin Bieber, Mariah Carey y Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, y Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.
El vínculo cercano de Taylor Swift con Nueva York
No es sorpresa que Taylor Swift haya elegido esta fecha y ciudad para su boda. Se sabe que el 4 de julio es su festividad favorita, además de que coincide con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos,
Además, la cantante tiene vínculos muy cercanos con Nueva York. En 2014 se mudó a Tribeca, un barrio popular en Manhattan, donde comenzó a vivir en un ático, que después fue ampliado con propiedades contiguas y lo convirtió en un departamento
Por otra parte, en 2014, escribió la canción Welcome to New York como un homenaje a la ciudad.
“Como todo gran amor, te mantiene en vilo / Como todo amor verdadero, está en constante cambio / Como todo amor auténtico, te vuelve loco / Pero sabes que no cambiarías nada, nada, nada”, menciona la letra.
De igual forma, Taylor Swift incluso fue nombrada embajadora de bienvenida global de la ciudad de Nueva York durante 2014-2015, y la canción se utilizó para promover el turismo en la ciudad.
Y por si fuera poco, en 2016 alquiló un espacio en la calle Cornelia. Una canción con el mismo título apareció en su álbum de 2019, “Lover”.