La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tiene fecha y será en una ciudad clave para ella

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles, las filtraciones apuntan a que el evento será uno de los más comentados del año dentro del mundo del entretenimiento y el deporte.

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, la boda se celebraría en una locación exclusiva en la Gran Manzana, en Nueva York el próximo 3 de julio y con una lista de invitados cuidadosamente seleccionada.

El envío anticipado de las invitaciones sugiere que la organización ya está bastante avanzada, algo que no sorprende considerando la magnitud mediática de la pareja.

Travis Kelce y Taylor Swift se casarán el 3 de julio en Nueva York. (Getty Images)

Esta nueva revelación sorprende, ya que informes anteriores indicaban que la cantante y jugador de la NFL estaban considerando llevar a cabo su boda en Rhode Island , donde Taylor Swift es dueña de una gran finca al lado de un hotel.

De casarse en Nueva York, Travis Kelce y Taylor Swift se unirían a otras tantas parejas de famosos que se dieron el "sí, acepto" en esta ciudad, como Beyoncé y Jay-Z, Hailey y Justin Bieber, Mariah Carey y Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, y Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.