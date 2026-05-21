¿Volvieron? Marichelo aclara su situación con Jorge D’Alessio luego de celebrar juntos su aniversario

Marichelo aclara su situación con Jorge D’Alessio

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Marichelo y Jorge D’Alessio comenzaron a circular luego de que el cantante compartiera un emotivo mensaje por el que habría sido su aniversario de bodas. Sin embargo, la actriz decidió aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que mantiene actualmente con el papá de sus hijos.

Ernesto D'Alessio considera lamentable que los medio generen rumores sobre temas como este. (Instagram )

“Hoy he decidido renacer, HOY, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias Marichelo el amor es para siempre, DE TU MANO”, escribió el cantante en sus historias de Instagram.

Tras la publicación, Marichelo se pronunció para evitar que continuaran las especulaciones sobre una posible reconciliación.

“Después de mucho tiempo de no aparecerme por aquí para platicar con ustedes, hoy es necesario hacerlo porque tengo el teléfono invadido”, comentó al inicio de los videos que compartió en redes sociales.

Jorge D'Alessio afirmó que sus tres hijos entienden lo que está pasando porque son muy inteligentes. (Instagram)

La actriz fue contundente al negar que haya retomado su relación con el padre de sus hijos: “Y no, les aclaro, Jorge y yo no regresamos”, afirmó.

Marichelo explicó que durante este tiempo se ha enfocado en sanar emocionalmente y en procurar el bienestar de su familia: “Yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar a mi centro y sobre todo pensando en mis hijos y en lo que es mejor para ellos”, expresó.