¿Volvieron? Marichelo aclara su situación con Jorge D’Alessio luego de celebrar juntos su aniversario

Marichelorecurrió a sus historias de Instagram para aclarar los rumores sobre una supuesta reconciliación con Jorge D’Alessio, luego de que el cantante compartiera un mensaje que hizo pensar a muchos que la expareja estaba dándose una nueva oportunidad.
Las especulaciones comenzaron cuando el integrante de Matute publicó una fotografía acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó el aniversario de bodas que habría celebrado con su esposa.
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Marichelo aclara su situación con Jorge D’Alessio
Los rumores sobre una posible reconciliación entre Marichelo y Jorge D’Alessio comenzaron a circular luego de que el cantante compartiera un emotivo mensaje por el que habría sido su aniversario de bodas. Sin embargo, la actriz decidió aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que mantiene actualmente con el papá de sus hijos.
“Hoy he decidido renacer, HOY, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias Marichelo el amor es para siempre, DE TU MANO”, escribió el cantante en sus historias de Instagram.
Tras la publicación, Marichelo se pronunció para evitar que continuaran las especulaciones sobre una posible reconciliación.
“Después de mucho tiempo de no aparecerme por aquí para platicar con ustedes, hoy es necesario hacerlo porque tengo el teléfono invadido”, comentó al inicio de los videos que compartió en redes sociales.
La actriz fue contundente al negar que haya retomado su relación con el padre de sus hijos: “Y no, les aclaro, Jorge y yo no regresamos”, afirmó.
Marichelo explicó que durante este tiempo se ha enfocado en sanar emocionalmente y en procurar el bienestar de su familia: “Yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar a mi centro y sobre todo pensando en mis hijos y en lo que es mejor para ellos”, expresó.
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Marichelo está enfocada cuidar su salud mental
Marichelocontó que, además de acudir a terapia, conoció a una persona llamada Antonetti, quien la ayudó en su proceso emocional mediante constelaciones familiares.
“Y en este tiempo, aparte de terapias y demás, conocí a una persona maravillosa que se llama Antonetti, que me ha ayudado una infinidad”, relató.
Además, explicó que ella misma invitó a Jorge D’Alessio a participar en una constelación familiar justo el día de su aniversario, pues considera importante que ambos estén bien por el bienestar de sus hijos.
“Y yo le pedí a Jorge que hoy, la fecha que sería nuestro aniversario, que por favor viniera, porque creo que todas las mujeres tenemos que pensar igual. No puedes decir que quieres que tus hijos estén bien si el papá de tus hijos no lo está”, comentó.
Marichelo aseguró que esta experiencia les permitió cerrar ciclos desde el amor, el perdón y la madurez: “Quiero que su papá también esté bien, así es que está lindo también soltar desde el amor, desde el perdón y desde la madurez para decir: ‘Hasta aquí llegó’, pero desde lo bonito, no desde lo feo, porque mis hijos no se lo merecen”, expresó.
Finalmente, reiteró que decidió hablar públicamente del tema para frenar rumores y evitar interpretaciones equivocadas: “Se los quería compartir para que no empiecen a hacerse ideas porque luego ya ven que se dicen muchas cosas. Se han dicho millones. Entonces, bueno, era importante yo decirlo por aquí”, concluyó.