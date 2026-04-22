¿Taylor Swift con mariachi? Carlos Rivera la invita a cantar ‘The Fate of Ophelia’ en español

Hace unas semanas, Carlos Rivera sorprendió a sus fans al compartir un video en el que interpretaba en español “The Fate of Ophelia”, uno de los éxitos de Taylor Swift. La versión no pasó desapercibida, ya que el cantante le imprimió su propio estilo al acompañarse de mariachi, dándole un giro inesperado y muy celebrado por su público.
El entusiasmo creció aún más el fin de semana pasado, cuando llevó esta interpretación al escenario de la Arena Guadalajara, donde la respuesta fue inmediata. Los asistentes corearon la canción y no tardaron en pedir que esta versión se mantenga de forma permanente en su setlist.