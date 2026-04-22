¿Taylor Swift con mariachi? Carlos Rivera la invita a cantar ‘The Fate of Ophelia’ en español

Carlos Rivera quiere cantar con Taylor Swift en español y con mariachi

Ante la reacción, Carlos Rivea decidió ir un paso más allá. Motivado por el éxito de su palomazo, el cantante extendió públicamente una invitación a Taylor Swift para interpretar juntos el tema, imaginando una colaboración especial que combine el español con el mariachi.

Carlos Rivera (Archivo Quién)

"Me empezaron a taggear: 'Carlos, por favor haz el cover de esta canción'. Yo la escucho y es la misma de Taylor Swift en mariachi, pero es buenísima!", aseguró el cantante durante su participación en el programa de radio Enrique Santos Show.

“Entonces le dije a mi mariachi del show: ‘Muchachos, hay que sacar esta versión’”, agregó. Según contó, el resultado, que compartió en su cuenta de TikTok, superó por completo sus expectativas y terminó generando un impacto mucho mayor del que había imaginado.

Fue así como decidió dar el siguiente paso y, en inglés, se dirigió directamente a la cantante para hacerle una invitación formal:"Hola, Taylor, me encantaría grabar The Fate of Ophelia en español, con mariachis. Pero no solo, contigo ¿Qué dices?", expresó.