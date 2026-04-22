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Espectáculos

¿Taylor Swift con mariachi? Carlos Rivera la invita a cantar ‘The Fate of Ophelia’ en español

El cantante Carlos Rivera sorprendió con su versión en español de ‘The Fate of Ophelia’ y, tras el furor en redes, lanzó una invitación directa a la estrella pop.
mié 22 abril 2026 10:09 AM
Carlos Ri
Carlos Rivera (Archivo Quién)

Hace unas semanas, Carlos Rivera sorprendió a sus fans al compartir un video en el que interpretaba en español “The Fate of Ophelia”, uno de los éxitos de Taylor Swift. La versión no pasó desapercibida, ya que el cantante le imprimió su propio estilo al acompañarse de mariachi, dándole un giro inesperado y muy celebrado por su público.

El entusiasmo creció aún más el fin de semana pasado, cuando llevó esta interpretación al escenario de la Arena Guadalajara, donde la respuesta fue inmediata. Los asistentes corearon la canción y no tardaron en pedir que esta versión se mantenga de forma permanente en su setlist.

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Carlos Rivera quiere cantar con Taylor Swift en español y con mariachi

Ante la reacción, Carlos Rivea decidió ir un paso más allá. Motivado por el éxito de su palomazo, el cantante extendió públicamente una invitación a Taylor Swift para interpretar juntos el tema, imaginando una colaboración especial que combine el español con el mariachi.

Carlos Rivera
Carlos Rivera (Archivo Quién)

"Me empezaron a taggear: 'Carlos, por favor haz el cover de esta canción'. Yo la escucho y es la misma de Taylor Swift en mariachi, pero es buenísima!", aseguró el cantante durante su participación en el programa de radio Enrique Santos Show.

“Entonces le dije a mi mariachi del show: ‘Muchachos, hay que sacar esta versión’”, agregó. Según contó, el resultado, que compartió en su cuenta de TikTok, superó por completo sus expectativas y terminó generando un impacto mucho mayor del que había imaginado.

Fue así como decidió dar el siguiente paso y, en inglés, se dirigió directamente a la cantante para hacerle una invitación formal:"Hola, Taylor, me encantaría grabar The Fate of Ophelia en español, con mariachis. Pero no solo, contigo ¿Qué dices?", expresó.

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Fans respalda a Carlos Rivera y pide que el tema llegue al estudio

La versión que Carlos Rivera hizo de “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no han dejado de pedirle que la grabe de manera oficial.

“Está súper cool. Obviamente eso no sé si se puede grabar porque habría que pedir los derechos”, comentó el cantante. Sin embargo, eso no parece ser un obstáculo para sus fans, ya que, según él mismo contó, varios Swifties le han dicho que, en caso de cualquier problema legal, estarían dispuestos a organizar una colecta para cubrir abogados, con tal de tener esta versión disponible para fiestas y reuniones familiares.

Carlos Rivera
Carlos Rivera (Archivo Quién)

Por ahora, la propuesta sigue en el aire. Mientras tanto, seguidores de ambos han comenzado a etiquetar a Taylor en redes sociales para animarla a aceptar la colaboración, aunque la cantante aún no ha dado ninguna respuesta.

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Carlos Rivera Taylor Swift

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