Taylor Swift registra su voz e imagen para blindarse frente a la inteligencia artificial

La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con "Hola, soy Taylor" y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, "The life of a showgirl", que se publicó a comienzos de octubre.

Contactada por la AFP, la jefa de prensa de Taylor Swift no respondió de inmediato.

Taylor Swift (Getty Images)

En septiembre de 2024, la estrella condenó la publicación en la página web de la campaña de Donald Trump de una imagen falsa de ella en la que supuestamente pedía a las personas respaldar la candidatura del multimillonario republicano.

"Esto acrecentó mis miedos sobre la AI, y los peligros de divulgar desinformación", escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta en Instagram.