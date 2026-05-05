La Met Gala 2026 volvió a dejar uno de los momentos más comentados de la noche, y esta vez tuvo como protagonistas a Bad Bunny y parte del clan Kardashian-Jenner. El cantante puertorriqueño coincidió durante el evento con Kris Jenner y Kim Kardashian, mamá y hermana respectivamente de su exnovia Kendall Jenner, y el encuentro no pasó desapercibido para las cámaras ni para las redes sociales.
El incómodo reencuentro de Bad Bunny con Kris Jenner y Kim Kardashian en la Met Gala 2026
El incómodo reencuentro de Bad Bunny con Kris Jenner y Kim Kardashian en la Met Gala 2026
El momento ocurrió durante una de las interacciones dentro del museo, donde Bad Bunny saludó brevemente y continuó caminando en medio de un ambiente que muchos usuarios calificaron como “tenso” e “incómodo”. Videos compartidos en redes sociales, rápidamente alimentaron las especulaciones sobre la relación actual entre el artista y la famosa familia.
Aunque no hubo declaraciones públicas ni gestos abiertamente hostiles, el lenguaje corporal entre las partes bastó para convertir el instante en uno de los temas virales de la noche. El reencuentro llamó especialmente la atención porque ocurre meses después de la mediática ruptura entre Bad Bunny y Kendall Jenner, una relación que dominó titulares durante buena parte de 2023 y 2024.
Desde que comenzaron a salir juntos, Bad Bunny y Kendall Jenner se convirtieron en una de las parejas más inesperadas y comentadas del entretenimiento. Ambos fueron vistos en múltiples eventos, campañas y vacaciones alrededor del mundo, aunque siempre mantuvieron gran parte de su relación lejos de entrevistas y declaraciones públicas.
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Uno de los principales motivos que los llevaron a una ruptura fue la complicada agenda y estilos de vida tan diferentes, por lo que la separación en buenos términos. Sin embargo, cada nuevo encuentro entre el cantante y la familia Kardashian-Jenner continúa generando conversación en redes.
La presencia de Bad Bunny en la Met Gala también era una de las más esperadas de la noche debido a su creciente peso dentro del mundo de la moda. El artista ha colaborado con importantes firmas de lujo y se ha consolidado como uno de los hombres más influyentes de la moda.
Desatan teorías sobre el tenso encuentro entre Kris Jenner y Bad Bunny
Como ocurre cada año, la Met Gala no solo giró alrededor de la moda, sino también de los encuentros inesperados entre celebridades. Y aunque la edición 2026 estuvo llena de looks llamativos y apariciones sorpresivas, pocos momentos generaron tantas reacciones instantáneas como el breve cruce entre Bad Bunny y la familia de Kendall Jenner.
En TikTok y X, miles de usuarios analizaron cuadros, miradas y reacciones, alimentando teorías sobre la incomodidad del momento.
Algunos defendieron la actitud del cantante, mientras otros señalaron que el encuentro reflejaba la tensión inevitable que suele quedar después de relaciones tan mediáticas.
Sin decir una sola palabra, Bad Bunny volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de la noche más importante de la moda.