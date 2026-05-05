El incómodo reencuentro de Bad Bunny con Kris Jenner y Kim Kardashian en la Met Gala 2026

El momento ocurrió durante una de las interacciones dentro del museo, donde Bad Bunny saludó brevemente y continuó caminando en medio de un ambiente que muchos usuarios calificaron como “tenso” e “incómodo”. Videos compartidos en redes sociales, rápidamente alimentaron las especulaciones sobre la relación actual entre el artista y la famosa familia.

Aunque no hubo declaraciones públicas ni gestos abiertamente hostiles, el lenguaje corporal entre las partes bastó para convertir el instante en uno de los temas virales de la noche. El reencuentro llamó especialmente la atención porque ocurre meses después de la mediática ruptura entre Bad Bunny y Kendall Jenner, una relación que dominó titulares durante buena parte de 2023 y 2024.

Desde que comenzaron a salir juntos, Bad Bunny y Kendall Jenner se convirtieron en una de las parejas más inesperadas y comentadas del entretenimiento. Ambos fueron vistos en múltiples eventos, campañas y vacaciones alrededor del mundo, aunque siempre mantuvieron gran parte de su relación lejos de entrevistas y declaraciones públicas.



Uno de los principales motivos que los llevaron a una ruptura fue la complicada agenda y estilos de vida tan diferentes, por lo que la separación en buenos términos. Sin embargo, cada nuevo encuentro entre el cantante y la familia Kardashian-Jenner continúa generando conversación en redes.

Bad Bunny ( Getty Images)

La presencia de Bad Bunny en la Met Gala también era una de las más esperadas de la noche debido a su creciente peso dentro del mundo de la moda. El artista ha colaborado con importantes firmas de lujo y se ha consolidado como uno de los hombres más influyentes de la moda.