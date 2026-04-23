Bad Bunny y J Balvin son los artistas latinos más escuchados en los 20 años de historia de Spotify

Para celebrar sus 20 años de historia, Spotifycompartió varios listados donde revela, por primera vez, los álbumes, canciones, podcasts, audiolibros y artistas más escuchados de la plataforma desde su creación.
Dentro del listado de artistas figuran dos latinos que posicionan la música de la región dentro de dicho ranking: Bad Bunny y J Balvin.
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Bad Bunny y J Balvin son dos de los 20 aristas con más reproducciones en Spotify
Los dos artistas latinos que figuran dentro del listado de los 20 artistas con más reproducciones de la historia de Spotify son J BalvinyBad Bunny.
En el caso del intérprete de Un verano sin ti, ocupa el 2do lugar, solo por detrás de Taylor Swift , quien es la artista más escuchada en la historia de Spotify.
Además de ser el segundo artista más escuchado, Bad Bunny también tiene dos de los 20 álbumes más reproducidos, de hecho, Un Verano Sin Ties el álbum más escuchado en toda la historia de la plataforma. El otro disco de Benito que figura en la lista es YHLQMDLG, que ocupa el lugar 15.
Hablando de J Balvin, actualmente tiene 74.5 millones de oyentes mensuales, siendo su canción más popular "La Canción", que comparte con Bad Bunny y acumula más de 2 billones de reproducciones.
Mientras que Benito cuenta con 103.6 millones de oyentes mensuales a la fecha, con "DtMF"como canción más popular con más de 1.7 billones de reproducciones.
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Los artistas más escuchados en la historia de Spotify
Además de Bad Bunny y J Balvin, otros 18 artistas forman parte del top 20 que compartió Spotify. La ganadora es Taylor Swift, quien ocupa el primer lugar y es seguida por Bad Bunny. Después de ellos, se encuentran Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilsh, Eminem y Kanye West, en el top 10.
Del lugar 11 a 20 se posicionan Travis Scott, papá de los hijos de Kylie Jenner, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice WRLD.
Además de ser la artista más escuchada, Taylor Swift también ocupa los lugares 8 y 18 en el ranking de álbumes más escuchados con Lover y Midnights respectivamente. Al igual que Bad Bunny, no cuenta con ninguna canción dentro de las 20 más escuchadas en la historia de la plataforma.
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¿Cuáles son los álbumes y canciones más escuchados en la historia de Spotify?
Con Bad Bunny en la cabeza y su álbum Un Verano Sin Ti, la lista de los 10 álbumes más escuchados en la historia de Spotify se compone por Starboy de The Weeknd, ÷ (Deluxe) de Ed Sheeran, SOUR de Olivia Rodrigo, After Hours de The Weeknd, SOS de SZA, Hollywood’s Bleeding de Post Malone, Lover de Taylor Swift, AM de Arctic Monkeys y WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish.
En cuanto las canciones, la más reproducida en la historia del servicio de streaming es Blinding Lights de The Weeknd, seguida por Shape of You de Ed Sheeran, Sweater Weather de The Neighbourhood, Starboy de The Weeknd y Daft Punk, As It Was de Harry Styles, Someone You Loved de Lewis Capaldi, Sunflower de Post Malone y Swae Lee, One Dance de Drake, Wizkid y Kyla, Perfect de Ed Sheeran y STAY de The Kid LAROI y Justin Bieber.
El hecho de que J Balvin y Bad Bunny figuren dentro de la lista de los artistas más escuchados en la historia de Spotify es una muestra del impacto cultural que ha tenido la música latina en las últimas décadas.