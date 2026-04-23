Bad Bunny y J Balvin son los artistas latinos más escuchados en los 20 años de historia de Spotify

Bad Bunny y J Balvin son dos de los 20 aristas con más reproducciones en Spotify

Los dos artistas latinos que figuran dentro del listado de los 20 artistas con más reproducciones de la historia de Spotify son J Balvin y Bad Bunny .

En el caso del intérprete de Un verano sin ti, ocupa el 2do lugar, solo por detrás de Taylor Swift , quien es la artista más escuchada en la historia de Spotify.

Bad Bunny ocupa el 2do lugar y J Balvin el 15. (Getty Images)

Además de ser el segundo artista más escuchado, Bad Bunny también tiene dos de los 20 álbumes más reproducidos, de hecho, Un Verano Sin Ti es el álbum más escuchado en toda la historia de la plataforma. El otro disco de Benito que figura en la lista es YHLQMDLG, que ocupa el lugar 15.

Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, es el disco más reproducido en la historia de Spotify. (Getty Images)

Hablando de J Balvin , actualmente tiene 74.5 millones de oyentes mensuales, siendo su canción más popular "La Canción", que comparte con Bad Bunny y acumula más de 2 billones de reproducciones.

Mientras que Benito cuenta con 103.6 millones de oyentes mensuales a la fecha, con "DtMF" como canción más popular con más de 1.7 billones de reproducciones.