Bad Bunny conquista Japón con un GRAN mensaje para sus fans

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció un concierto el 26 de febrero de 2026 en el Tokyo Dome, uno de los recintos más prestigiosos de la ciudad. El evento congregó a cerca de 45,000 asistentes, según estimaciones de los organizadores, y se sumó a su exitosa gira internacional. Esta fue la primera vez que Bad Bunny se presentó en Japón, logrando un rotundo éxito. Los fanáticos japoneses no solo llenaron el recinto, sino que también corearon sus canciones con entusiasmo durante toda la noche.
El espectáculo dio inicio alrededor de las 20:00 horas y se extendió por aproximadamente dos horas. Durante la presentación, Bad Bunny deleitó al público con varios de los temas más icónicos de su repertorio, incluyendo canciones que han arrasado en plataformas de streaming y en las listas internacionales de música. Todo esto, tras el rotundo éxito en el Super Bowl y su exitosa gira mundial.
Concierto de Bad Bunny en Japón
El evento forma parte de una iniciativa de Spotify que celebra a los artistas cuyas canciones han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, un logro que Bad Bunny ha alcanzado con múltiples temas a lo largo de su carrera.
Con esta presentación, el cantante no solo debutó en Asia, sino que también reforzó su relación con la plataforma que ha sido clave en su crecimiento internacional celebrándolo de esta manera, ya que en estos momentos el cantante puertoriqueño se ha mantenido en el top de Spotify. Desde su participación en el concierto ¡Viva Latino! Live organizado por Spotify en 2018, el artista ha mantenido una presencia constante entre los nombres más escuchados del mundo.
Durante la noche, el intérprete ofreció un repertorio de 17 canciones, muchas de ellas parte del llamado Billions Club de Spotify. El público japonés coreó temas como Yonaguni inspirada en la isla Japónesa del mismo nombre, Safaera”, “Callaíta” y “Baile Inolvidable”, canciones que han el billón de reproducciones en streaming. La respuesta del público sorprendió incluso a los organizadores del evento, ya que, a pesar de que la mayoría del repertorio del cantante está interpretado en español, los asistentes japoneses cantaron las letras perfectamente y bailaron toda la noche.
El emotivo final del concierto de Bad Bunny 'DTMF'
Uno de los momentos más emotivos del concierto llegó hacia el final de la noche, cuando el cantante interpretó uno de los temas más representativos de su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, lanzado en 2025. La canción, que da título al disco, se caracteriza por su tono nostálgico y reflexivo, y ha sido considerada por muchos seguidores como uno de los temas más íntimos del artista.
Durante la presentación en Tokio, el público acompañó al cantante mientras interpretaba una de las líneas más recordadas de la canción Debí tirar más fotos. La interpretación generó un ambiente particularmente emotivo dentro del recinto porque los asistentes iluminaron el lugar con las luces de sus teléfonos.
En lugar de despedirse, el artista animó a los asistentes a guardar sus teléfonos y vivir por completo en el momento presente.Se tomo tiempo para hablar con la audiencia y mencionó "No pierdan su tiempo en lo negativo. Haciendo caso a personas que no te conocen, no desperdicies tu tiempo guardando rencor por cosas que ya pasaron. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero podemos disfrutar el presente, el ahora. Y como dice la canción: 'Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda'. Ámate a ti mismo y ama sin miedo."
El concierto concluyó alrededor de las 22:00 horas con una ovación del público, marcando esto como uno de los mayores logros de la carrera de Bad Bunny y como una noche inolvidable para Japón. El evento no solo destacó por la energía y carisma del artista, sino también por la impecable producción que incluyó efectos visuales sorprendentes y una conexión especial con los asistentes.