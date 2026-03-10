Bad Bunny conquista Japón con un GRAN mensaje para sus fans

El emotivo final del concierto de Bad Bunny 'DTMF'

Uno de los momentos más emotivos del concierto llegó hacia el final de la noche, cuando el cantante interpretó uno de los temas más representativos de su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, lanzado en 2025. La canción, que da título al disco, se caracteriza por su tono nostálgico y reflexivo, y ha sido considerada por muchos seguidores como uno de los temas más íntimos del artista.



Durante la presentación en Tokio, el público acompañó al cantante mientras interpretaba una de las líneas más recordadas de la canción Debí tirar más fotos. La interpretación generó un ambiente particularmente emotivo dentro del recinto porque los asistentes iluminaron el lugar con las luces de sus teléfonos.

TOKYO, JAPAN - MARCH 07: Bad Bunny performs during Spotify's Billions Club Live show at Tipstar Dome Chiba on March 07, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify) (Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify)

En lugar de despedirse, el artista animó a los asistentes a guardar sus teléfonos y vivir por completo en el momento presente.Se tomo tiempo para hablar con la audiencia y mencionó "No pierdan su tiempo en lo negativo. Haciendo caso a personas que no te conocen, no desperdicies tu tiempo guardando rencor por cosas que ya pasaron. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero podemos disfrutar el presente, el ahora. Y como dice la canción: 'Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda'. Ámate a ti mismo y ama sin miedo."

El concierto concluyó alrededor de las 22:00 horas con una ovación del público, marcando esto como uno de los mayores logros de la carrera de Bad Bunny y como una noche inolvidable para Japón. El evento no solo destacó por la energía y carisma del artista, sino también por la impecable producción que incluyó efectos visuales sorprendentes y una conexión especial con los asistentes.