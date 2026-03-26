Bad Bunny gana demanda por “Enséñame a bailar” y reclama millonaria indemnización

Bad Bunny ganademanda por 'Enséñame a bailar'

La demanda fue presentada por el productor nigeriano Dera, cuyo nombre real es Ezeani Chidera Godfrey, quien acusaba a Bad Bunny de haber utilizado sin autorización un fragmento de la canción “Empty My Pocket” de 2019, tema producido para el artista Joeboy.

Sin embargo, el caso se desestimó en los tribunales debido a que el demandante dejó de impulsar el proceso legal, no presentó documentación ni se presentó a audiencias clave, lo que llevó al juez a desechar la demanda y cerrar el caso a favor del intérprete de “Tití me preguntó”.

TOKYO, JAPAN - MARCH 07: Bad Bunny performs during Spotify's Billions Club Live show at Tipstar Dome Chiba on March 07, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify) (Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify)

Tras esa decisión judicial, el equipo legal de cantante puertorriqueño presentó una nueva moción para que el sello discográfico emPawa Africa cubra los honorarios legales acumulados durante el litigio. Según los abogados del cantante, la demanda fue infundada y nunca debió haberse presentado.

Además, argumentaron que el uso del fragmento musical contaba con autorización de la empresa que distribuyó originalmente la canción y que el caso fue impulsado para presionar un acuerdo millonario aprovechando la fama global del artista.