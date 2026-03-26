Bad Bunny gana demanda por “Enséñame a bailar” y reclama millonaria indemnización

El cantante puertorriqueño Bad Bunnysumó una nueva victoria en su carrera al ganar una batalla legal por su canción “Enséñame a bailar”, incluida en su exitoso álbum Un Verano Sin Ti.
Tras la resolución del caso, el artista exige el pago de 465 mil dólares, aproximadamente 8,331,730 pesos mexicanos, por los gastos legales que tuvo que asumir durante el proceso judicial.
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Bad Bunny ganademanda por 'Enséñame a bailar'
La demanda fue presentada por el productor nigeriano Dera, cuyo nombre real es Ezeani Chidera Godfrey, quien acusaba a Bad Bunny de haber utilizado sin autorización un fragmento de la canción “Empty My Pocket” de 2019, tema producido para el artista Joeboy.
Sin embargo, el caso se desestimó en los tribunales debido a que el demandante dejó de impulsar el proceso legal, no presentó documentación ni se presentó a audiencias clave, lo que llevó al juez a desechar la demanda y cerrar el caso a favor del intérprete de “Tití me preguntó”.
Tras esa decisión judicial, el equipo legal de cantante puertorriqueño presentó una nueva moción para que el sello discográfico emPawa Africa cubra los honorarios legales acumulados durante el litigio. Según los abogados del cantante, la demanda fue infundada y nunca debió haberse presentado.
Además, argumentaron que el uso del fragmento musical contaba con autorización de la empresa que distribuyó originalmente la canción y que el caso fue impulsado para presionar un acuerdo millonario aprovechando la fama global del artista.
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Bad Bunny evita cobrar a productor y apunta al sello en disputa legal
Los representantes de Bad Bunny también señalaron que la compañía demandante habría retrasado el proceso con objeciones legales antes de abandonar el caso cuando se le exigió demostrar la titularidad de los derechos de la canción.
Por ahora, el cantante no está solicitando el pago de honorarios al productor Dera, al considerar que él no fue el principal responsable de financiar o impulsar la demanda. Hasta el momento, ni el artista ni el sello discográfico involucrado han emitido nuevos comentarios públicos sobre la solicitud de pago presentada ante el tribunal.
La disputa legal atrajo la atención de la industria musical debido al enorme impacto de Un Verano Sin Ti, uno de los discos más exitosos del pop latino en los últimos años, y por el debate que generó sobre el uso de samples y derechos de autor en la música contemporánea.