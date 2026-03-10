Bad Bunny celebra su cumpleaños 32 con una foto especial que marca su regreso a Instagram

Bad Bunny celebra su cumpleaños 32 con una foto especial

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, compartió una sencilla fotografía en la que aparece frente a un pastel con velas encendidas. Fiel a su estilo minimalista en redes sociales, el mensaje que acompañó la imagen fue breve: “32”. La publicación rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.

La imagen generó miles de reacciones en cuestión de minutos, con fanáticos y celebridades que aprovecharon para felicitar al intérprete de éxitos del género urbano en su día especial.

El regreso de Bad Bunny a Instagram llamó especialmente la atención porque su perfil había permanecido prácticamente inactivo durante meses.

Incluso, semanas atrás el artista eliminó todas las publicaciones de su cuenta, borró su foto de perfil y dejó de seguir a otros usuarios, un movimiento que desconcertó a sus más de 50 millones de seguidores y generó especulaciones sobre nuevos proyectos musicales o cambios en su carrera.

Aunque el puertorriqueño no explicó públicamente las razones de ese movimiento, muchos fans interpretaron la limpieza de su perfil como una estrategia previa a un nuevo lanzamiento o una nueva etapa artística.

