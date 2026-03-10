Bad Bunny celebra este 10 de marzo su cumpleaños 32 , y el cantante puertorriqueño lo hizo con una inesperada reaparición en Instagram, luego de varios meses sin publicar contenido en la plataforma.
Bad Bunny celebra su cumpleaños 32 con una foto especial que marca su regreso a Instagram
El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, compartió una sencilla fotografía en la que aparece frente a un pastel con velas encendidas. Fiel a su estilo minimalista en redes sociales, el mensaje que acompañó la imagen fue breve: “32”. La publicación rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.
La imagen generó miles de reacciones en cuestión de minutos, con fanáticos y celebridades que aprovecharon para felicitar al intérprete de éxitos del género urbano en su día especial.
El regreso de Bad Bunny a Instagram llamó especialmente la atención porque su perfil había permanecido prácticamente inactivo durante meses.
Incluso, semanas atrás el artista eliminó todas las publicaciones de su cuenta, borró su foto de perfil y dejó de seguir a otros usuarios, un movimiento que desconcertó a sus más de 50 millones de seguidores y generó especulaciones sobre nuevos proyectos musicales o cambios en su carrera.
Aunque el puertorriqueño no explicó públicamente las razones de ese movimiento, muchos fans interpretaron la limpieza de su perfil como una estrategia previa a un nuevo lanzamiento o una nueva etapa artística.
Bad Bunny conquista Japón en su debut en Asia
Hace un par de días, Bad Bunny debutó en Asia reuniendo a cientos de seguidores en Tokio que corearon sus canciones a pesar de la barrera del idioma. Durante cerca de una hora y media, el artista recorrió algunos de sus mayores éxitos mientras el público, compuesto por fans japoneses y latinoamericanos residentes en el país, acompañaba cada tema con entusiasmo.
La presentación en Japón formó parte de la expansión global del artista y se incluye dentro de su gira mundial ligada al álbum DeBí TiRaR mÁs FoToS, con la que el puertorriqueño ha llevado su música a nuevos mercados.