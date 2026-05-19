Shakira busca bailarines para acompañarla en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Futbol

Shakira busca bailarines en todo el mundo para acompañarla en la final de la Copa del Mundo
Shakira lanzó una invitación a niños y jóvenes de todo el mundo a enviar videos bailando “Dai Dai”, tema oficial del Mundial, para tener la oportunidad de presentarse junto a ella en el escenario el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
“A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó la colombiana en entrevista con Noticias Caracol.
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La respuesta de los fans para bailar con Shakira en el Mundial rompe con todas las expectativas
Tras la gran respuesta que recibió en redes sociales, Shakira reapareció en un video para confirmar que ya comenzó a revisar algunas propuestas y que incluso el grupo infantil Ghetto Kids formará parte del espectáculo.
“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final”, comentó.
La intérprete también pidió que continúen enviando videos, pues aseguró que seguirá observando atentamente las coreografías que circulan en plataformas digitales.
“Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca”, añadió.
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Shakira hará historia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Además de convertirse en una experiencia única para los participantes, Shakira explicó que el proyecto tiene un importante propósito social enfocado en apoyar programas educativos para niños alrededor del mundo.
“Esta canción tiene un propósito. Y el propósito es, en este mundo dividido y fracturado, la importancia de invertir en la educación de los niños”, afirmó.
La cantante reveló que la campaña ya ha logrado recaudar más de 40 millones de dólares destinados a proyectos educativos internacionales, incluidos algunos programas en Colombia.
Shakira será una de las figuras principales del primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, donde compartirá escenario con Madonna y BTS, en un espectáculo producido por Chris Martin, vocalista de Coldplay.