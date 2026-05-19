La respuesta de los fans para bailar con Shakira en el Mundial rompe con todas las expectativas

Tras la gran respuesta que recibió en redes sociales, Shakira reapareció en un video para confirmar que ya comenzó a revisar algunas propuestas y que incluso el grupo infantil Ghetto Kids formará parte del espectáculo.

Shakira busca bailarines para acompañarla en el show de medio tiempo de la final del Mundial de Futbol (Instagram / Shakira )

“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final”, comentó.

La intérprete también pidió que continúen enviando videos, pues aseguró que seguirá observando atentamente las coreografías que circulan en plataformas digitales.

“Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca”, añadió.