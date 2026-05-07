'Dai Dai': Shakira cantará el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

“From Maracaná Stadium, here is ‘Dai Dai’, the FIFA World Cup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready!”, escribió Shakira en sus redes sociales al confirmar el lanzamiento oficial para el próximo 14 de mayo.

Con Dai Dai, Shakira se convierte en la artista más ligada a los himnos modernos de la Copa del Mundo. En 2010 marcó a toda una generación con Waka Waka (This Time for Africa), el tema oficial del Mundial de Sudáfrica, mientras que en 2014 volvió a dominar las listas globales con La La La (Brazil 2014) durante la Copa celebrada en Brasil.

Ambas canciones se transformaron en fenómenos culturales y acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando la relación entre Shakira y el futbol global.

Shakira en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (AFP)

Ahora, la apuesta junto a Burna Boy apunta hacia una mezcla de ritmos afrobeat, pop y sonidos latinos, alineados con la diversidad cultural que caracterizará al Mundial 2026.