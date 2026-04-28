"Todo lo que había construido se vino abajo", Shakira habla abiertamente sobre su experiencia como mamá soltera

Shakira en Brasil: su concierto en Copacabana y un nuevo capítulo en su vida

Shakira se presentará el próximo 2 de mayo en la icónica playa de Copacabana con un concierto gratuito.

En este contexto, también compartió cómo su vida dio un giro tras su separación de Gerard Piqué y reflexionó sobre el esfuerzo de más de 20 millones de mujeres brasileñas que son jefas de familia, una cifra que la llevó a pensar en cómo, día a día, muchas mujeres como ellas sacan adelante sus hogares.

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“Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora", escribió Shak.

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En su texto, la intérprete de "Ojos Así" contó cómo, de un momento a otro, tuvo que reconstruirse y seguir adelante en distintos aspectos de su vida tras separarse de Piqué.

"Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo otra mujer y con otra vida", recordó.

"Y al día siguiente había que levantarse igual, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, contestar el teléfono, sostener una carrera. La vida no le da tregua a las mujeres que de pronto se quedan solas con todo encima", reflexionó.

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"Desde esa mañana hasta hoy he tenido que reinventarme entera. Como mamá, como proveedora, como artista, como mujer", señaló.

De ese proceso surge el concepto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que, según explica, no parte desde el resentimiento.

"Y de ese aprendizaje, hecho a veces a tropezones y a veces con una claridad que solo da el dolor, nació esta gira que se llama Las mujeres ya no lloran. No es un grito de revancha ni una bandera de victimismo", expuso.

"Es exactamente lo contrario: es la constatación serena de que llorar ya no alcanza, de que hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que empujar hacia adelante. Y de que se puede hacer, y se puede hacer con dignidad", puntualizó la cantante.