Bee Shaffer, la hija de Anna Wintour, y Francesco Carrozzini se divorcian tras casi 8 años de matrimonio

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini anuncian su separación

La familia de Anna Wintour vuelve a estar en el centro de atención luego de que se confirmara la separación de su hija, Bee Shaffer, y el cineasta italiano Francesco Carrozzini. Tras casi ocho años de matrimonio y un hijo en común, la pareja anunció el fin de su relación con un comunicado conjunto en el que dejaron claro que seguirán unidos como “los mejores amigos” y padres comprometidos.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

“Tras diez maravillosos años juntos, hemos decidido separarnos”, expresaron en un comunicado publicado por Page Six. “Aunque nuestras trayectorias profesionales nos llevaron por caminos diferentes, seguimos siendo los mejores amigos y padres entregados y comprometidos con nuestro hijo”.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini: Una de las parejas más influyentes de la moda

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini comenzaron su relación en 2016 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas dentro de la industria fashionista. La boda se celebró en julio de 2018 en la residencia de verano de Anna Wintour en Long Island, en una ceremonia privada a la que asistieron cerca de 150 invitados.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

El actor Colin Firth fue el encargado de oficiar la ceremonia y leyó textos dedicados tanto a Anna Wintour como a Franca Sozzani, quien falleció en 2016 a causa de cáncer de pulmón. Posteriormente, la pareja celebró una segunda fiesta en Portofino.

Aunque en los últimos meses comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis matrimonial debido a que rara vez aparecían juntos públicamente, ambos asistieron hace apenas unos días a la Met Gala 2026, donde Bee todavía lucía su anillo de bodas.