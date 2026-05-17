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Espectáculos

Bee Shaffer, la hija de Anna Wintour, y Francesco Carrozzini se divorcian tras casi 8 años de matrimonio

La hija de Anna Wintour, Bee Shaffer, y el cineasta italiano confirmaron el fin de su relación con un comunicado conjunto.
dom 17 mayo 2026 11:33 AM
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini decidieron poner fin a su matrimonio tras casi ocho años juntos. La noticia marca el cierre de una de las parejas más discretas y elegantes vinculadas al mundo de la moda internacional.

La hija de Anna Wintour y el hijo de la fallecida editora de Vogue Italia, Franca Sozzani, confirmaron su separación a través de un comunicado en el que aseguraron que seguirán unidos por la amistad y el bienestar de su hijo de cuatro años.

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Bee Shaffer y Francesco Carrozzini anuncian su separación

La familia de Anna Wintour vuelve a estar en el centro de atención luego de que se confirmara la separación de su hija, Bee Shaffer, y el cineasta italiano Francesco Carrozzini. Tras casi ocho años de matrimonio y un hijo en común, la pareja anunció el fin de su relación con un comunicado conjunto en el que dejaron claro que seguirán unidos como “los mejores amigos” y padres comprometidos.

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Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

“Tras diez maravillosos años juntos, hemos decidido separarnos”, expresaron en un comunicado publicado por Page Six. “Aunque nuestras trayectorias profesionales nos llevaron por caminos diferentes, seguimos siendo los mejores amigos y padres entregados y comprometidos con nuestro hijo”.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini: Una de las parejas más influyentes de la moda

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini comenzaron su relación en 2016 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas dentro de la industria fashionista. La boda se celebró en julio de 2018 en la residencia de verano de Anna Wintour en Long Island, en una ceremonia privada a la que asistieron cerca de 150 invitados.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

El actor Colin Firth fue el encargado de oficiar la ceremonia y leyó textos dedicados tanto a Anna Wintour como a Franca Sozzani, quien falleció en 2016 a causa de cáncer de pulmón. Posteriormente, la pareja celebró una segunda fiesta en Portofino.

Aunque en los últimos meses comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis matrimonial debido a que rara vez aparecían juntos públicamente, ambos asistieron hace apenas unos días a la Met Gala 2026, donde Bee todavía lucía su anillo de bodas.

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Sus carreras y vida familiar tomaron caminos distintos

Actualmente, Bee Shaffer trabaja como productora de ATG Entertainment en Nueva York y ha participado en exitosas producciones de Broadway como Plaza Suite, Appropriate y Parade.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

Por su parte, Francesco Carrozzini ha desarrollado su carrera como director y cineasta entre Italia y Estados Unidos. La expareja dividía su tiempo entre ambos países y en 2021 dieron la bienvenida a su primer hijo.

Bee también es conocida por ser una de las dos hijas de Anna Wintour y del reconocido psiquiatra David Shaffer, quien falleció en 2023.

En una entrevista concedida en 2014, Bee habló sobre cómo era crecer junto a una figura tan poderosa como Anna Wintour y confesó que tras el estreno de The Devil Wears Prada, muchas personas comenzaron a percibir a su madre como alguien distante.

Bee Shaffer y Francesco Carrozzini
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini (Getty Images)

“A Wintour le pareció ‘interesante’ que la gente la viera como ‘muy fría’ tras el estreno”, recordó Bee. Sin embargo, defendió a su madre asegurando: “Sé que es la persona más generosa que jamás conocerás. Es increíble, pero siempre antepone a los demás a sí misma”.

Además, añadió entre risas: “También es eficiente; se aburre con facilidad y quiere terminar las cosas… ¡pero es una jefa!”.

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Anna Wintour

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