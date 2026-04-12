"Choka Choka" la esperada colaboración de Shakira con Anitta

Anitta sorprendió al mundo del pop latino al anunciar su primera colaboración con Shakira. Se trata de la canción “Choka Choka”, segundo sencillo de su esperado álbum EQUILIBRIVM, que se lanzará oficialmente el 16 de abril de 2026.
La revelación llegó a través de Instagram, donde la artista brasileña compartió una impactante imagen artística que representa a ambas cantantes como una carta de tarot: Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna, cubiertas solo con una gran pluma. La publicación generó miles de reacciones inmediatas y confirmó que Brasil y Colombia se unían en un tema que promete romper listas de reproducción a nivel global y que por el momento ha tenido reacciones muy positivas por parte de la industria.
Publicidad
El anuncio de el álbum EQUILIBRIVM de Anitta
Anitta presentó “Choka Choka” como parte de la primera fase de EQUILIBRIVM, un proyecto ambicioso dividido en etapas que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, y en su fase inicial apuesta por géneros como funk, samba y reggae.
Este nuevo disco llega después del exitoso Funk Generation (2024) y marca un paso más en la consolidación de Anitta como una de las artistas brasileñas más importantes del mundo. La colaboración con Shakira es esperada ya que ambas han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para fusionar culturas y géneros, y “Choka Choka” parece ser la fusión perfecta entre el pop urbano y la música latina global.
Los fans no tardaron en especular que el tema podría tener su debut en vivo durante el esperado concierto gratuito de Shakira el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Aunque ninguna de las dos artistas lo ha confirmado aún, la idea de ver a Anitta y Shakira juntas en Brasil ha encendido las redes sociales.
La imagen simbólica del tarot publicada por Anitta no solo sirvió para anunciar la canción, sino también para transmitir la idea de dos energías complementarias: el sol y la luna, la experiencia de Shakira y la frescura explosiva de Anitta que ambos fans interpretaron de esta forma.
Publicidad
La soñada colaboración entre Shakira y Anitta y reacciones de los fans
“Choka Choka” llegó acompañado de un lyric video lleno de energía y ya suena con fuerza en plataformas como Spotify y YouTube. Según las primeras reacciones, el tema combina funk brasileño, pop urbano y toques electrónicos, con una producción moderna y una letra sensual que resalta la química natural entre las dos artistas.
Anitta ha mostrado genuino entusiasmo por esta colaboración, etiquetando directamente a Shakira en su publicación y expresando lo importante que es para ella unir fuerzas con una de las mayores referentes del pop latino. Shakira, por su parte, también compartió contenido relacionado con el lanzamiento, reforzando la alianza entre ambas.
Esta unión llega en un gran momento: Anitta se presentó recientemente en Saturday Night Live interpretando “Choka Choka”, la presentación fue un éxito total y genero mucha conversación en redes sociales aclamando a Anitta y su fuerte regreso. Los expertos señalan que “Choka Choka” podría convertirse en un himno del verano 2026 y en uno de los grandes hits que redefinen el pop latino actual.
Con el lanzamiento completo de EQUILIBRIVM a solo días de distancia, los fans esperan más sorpresas y colaboraciones que consoliden a Anitta como una fuerza imparable en la industria musical internacional y también esperan con entusiasmo ver esta colaboración en vivo también con la presencia de Shakira que por el momento se sigue encontrando de gira con su exitoso tour Las mujeres ya no lloran World Tour 2026.