"Choka Choka" la esperada colaboración de Shakira con Anitta

El anuncio de el álbum EQUILIBRIVM de Anitta

Anitta presentó “Choka Choka” como parte de la primera fase de EQUILIBRIVM, un proyecto ambicioso dividido en etapas que busca equilibrar sus raíces brasileñas con un alcance internacional. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, y en su fase inicial apuesta por géneros como funk, samba y reggae.

Anitta siempre ha sabido combinar la sensualidad con la elegancia y este look no es excepción. (@anitta)

Este nuevo disco llega después del exitoso Funk Generation (2024) y marca un paso más en la consolidación de Anitta como una de las artistas brasileñas más importantes del mundo. La colaboración con Shakira es esperada ya que ambas han demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para fusionar culturas y géneros, y “Choka Choka” parece ser la fusión perfecta entre el pop urbano y la música latina global.

Los fans no tardaron en especular que el tema podría tener su debut en vivo durante el esperado concierto gratuito de Shakira el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Aunque ninguna de las dos artistas lo ha confirmado aún, la idea de ver a Anitta y Shakira juntas en Brasil ha encendido las redes sociales.

La imagen simbólica del tarot publicada por Anitta no solo sirvió para anunciar la canción, sino también para transmitir la idea de dos energías complementarias: el sol y la luna, la experiencia de Shakira y la frescura explosiva de Anitta que ambos fans interpretaron de esta forma.