Shakira hace historia en Río de Janeiro con un show masivo en la playa de Copacabana

Shakira y su relación con Brasil

La creadora del himno mundialista "Waka Waka" tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

Shakira (AFP)

Fue precisamente en Río donde, en febrero de 2025, inauguró esta gira, la primera en siete años y que ya se coronó con el Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

La presencia de Shakira se hizo notar en todo Río de Janeiro en los días previos al concierto. Grandes carteles con su imagen cubrieron la ciudad, mientras que la playa de Playa de Copacabana fue rebautizada por los fans como “Lobacabana”. En la zona, vendedores ofrecían todo tipo de artículos, desde abanicos, gorras y camisetas hasta frascos con “lágrimas de Shakira”, en alusión al concepto de su gira.

Aunque Brasil ha mantenido históricamente cierta distancia cultural con el resto de América Latina, poco a poco se ha abierto a la música latina que hoy domina las listas globales. En ese contexto, la colombiana, con más de 100 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy Awards y 15 Latin Grammy Awards, ha logrado conectar con distintas generaciones gracias a éxitos como “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, tema con el que cerró el megaconcierto.

Shakira (AFP)

El evento contó con un amplio operativo de seguridad: cerca de 8,000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revisión con detectores de metales, en el despliegue más grande registrado en Copacabana para este tipo de espectáculos. Este refuerzo se da luego de que, el año pasado, tras un concierto de Lady Gaga, las autoridades informaran que se había frustrado un atentado planeado por un grupo que difundía discursos de odio.

Además del impacto cultural, el concierto también tuvo un fuerte efecto económico. La alcaldía de Río estimó que el evento generaría más de 800 millones de reales (alrededor de 160 millones de dólares) para la economía local.