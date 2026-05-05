Reportan hospitalización del papá de Shakira previo al concierto en Río de Janeiro

William Mebarak, papá de Shakira, fue hospitalizado antes del concierto de la cantante en Brasil

De acuerdo con medios internacionales, el papá de Shakira sufrió una isquemia la mañana del sábado, justo cuando la artista se preparaba para su concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. De acuerdo con el medio, la cantante pidió unos minutos para recuperarse, por lo que su presentación comenzó casi dos horas más tarde de lo previsto.

Por su parte, el conductor Lucho Borrego señaló que el estado de salud de William Mebarak habría generado preocupación: “Aparentemente está bastante malito”, comentó, y añadió que la cantante habría salido de Brasil de último momento para viajar a Barranquilla.

Sin embargo, el propio conductor aseguró que el estado del señor es estable: “Me dicen que está estable. Hablé con una persona cercana a los hermanos de Shakira”, declaró en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

Este lunes, la periodista Sulay Ucrós, corresponsal de Telemundo reportó desde las afueras de la Clínica Iberoamérica, donde se encontraría hospitalizado el papá de Shakira, que éste “habría presentado un cuadro delicado de salud”, pero se encontraría “estable”, según.

“Lo que nos dicen es que la cantante podría estar arribando en las próximas horas para ponerse al frente de esta situación (…) El señor William Mebarak, hace dos años, exactamente, estuvo hospitalizado en este centro asistencial por un cuadro de neumonía que lo tuvo justamente en una Unidad de Cuidados Intensivos, es decir, que él hace desde algunos años viene presentando quebrantos de salud”, informó para el programa Hoy Día.