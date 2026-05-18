Antonio Banderas responde a rumores de bancarrota: “No estoy arruinado, estoy a tope”

Lejos de quedarse callado, Antonio Banderas decidió responder directamente a los rumores que en días recientes apuntaban a una supuesta bancarrota derivada de las inversiones que ha realizado en teatro. Diversos medios españoles retomaron versiones sobre pérdidas económicas relacionadas con el funcionamiento del Teatro del Soho CaixaBank, provocando especulaciones sobre la situación financiera del actor.
Ante la conversación mediática, el intérprete publicó un contundente comunicado en el que negó categóricamente cualquier crisis económica y defendió el modelo artístico y cultural detrás de su proyecto teatral. “La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe”, escribió, dejando claro que las versiones difundidas no corresponden con la realidad.