Antonio Banderas responde a rumores de bancarrota: “No estoy arruinado, estoy a tope”

Banderas explicó que el objetivo principal del Teatro del Soho nunca ha sido generar ganancias, sino apostar por producciones ambiciosas y de gran formato. Según detalló, ha decidido priorizar la excelencia artística incluso cuando esto implique asumir déficits económicos. “Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, expresó.

'Soho Caixabank' en Malaga, España. (Daniel Perez/Getty Images)

El actor también subrayó que, de haber querido maximizar ganancias, habría tomado decisiones mucho más comerciales. En cambio, aseguró que ha preferido impulsar espectáculos de gran escala que han dado empleo a cientos de personas y que le han permitido reencontrarse con una faceta creativa que disfruta profundamente. “Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”, afirmó.

En su mensaje, el protagonista de La máscara del Zorro y Dolor y gloria recalcó además que el Teatro del Soho CaixaBank funciona como una empresa privada sin ánimo de lucro. Incluso aseguró que el recinto opera bajo una lógica más cercana a la de un teatro público, aunque sin recibir subvenciones gubernamentales. “No recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo”, sentenció.