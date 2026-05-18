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Espectáculos

Antonio Banderas responde a rumores de bancarrota: “No estoy arruinado, estoy a tope”

El actor español respondió a versiones sobre una supuesta crisis económica y defendió el modelo del Teatro del Soho CaixaBank con un mensaje contundente.
lun 18 mayo 2026 05:43 PM
Talía Awards 2024 - Red Carpet
Antonio Banderas en Madrid, España en 2024. (Isabel Infantes/Getty Images)

Lejos de quedarse callado, Antonio Banderas decidió responder directamente a los rumores que en días recientes apuntaban a una supuesta bancarrota derivada de las inversiones que ha realizado en teatro. Diversos medios españoles retomaron versiones sobre pérdidas económicas relacionadas con el funcionamiento del Teatro del Soho CaixaBank, provocando especulaciones sobre la situación financiera del actor.

Ante la conversación mediática, el intérprete publicó un contundente comunicado en el que negó categóricamente cualquier crisis económica y defendió el modelo artístico y cultural detrás de su proyecto teatral. “La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe”, escribió, dejando claro que las versiones difundidas no corresponden con la realidad.

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Banderas explicó que el objetivo principal del Teatro del Soho nunca ha sido generar ganancias, sino apostar por producciones ambiciosas y de gran formato. Según detalló, ha decidido priorizar la excelencia artística incluso cuando esto implique asumir déficits económicos. “Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, expresó.

Antonio Banderas Invites 350 Elderly Vaccinated People To The CaixaBank Soho Theater
'Soho Caixabank' en Malaga, España. (Daniel Perez/Getty Images)

El actor también subrayó que, de haber querido maximizar ganancias, habría tomado decisiones mucho más comerciales. En cambio, aseguró que ha preferido impulsar espectáculos de gran escala que han dado empleo a cientos de personas y que le han permitido reencontrarse con una faceta creativa que disfruta profundamente. “Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”, afirmó.

En su mensaje, el protagonista de La máscara del Zorro y Dolor y gloria recalcó además que el Teatro del Soho CaixaBank funciona como una empresa privada sin ánimo de lucro. Incluso aseguró que el recinto opera bajo una lógica más cercana a la de un teatro público, aunque sin recibir subvenciones gubernamentales. “No recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo”, sentenció.

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Banderas aprovechó también para agradecer a los patrocinadores que han acompañado el crecimiento del proyecto y destacó las cifras alcanzadas durante el último año. De acuerdo con sus declaraciones, el Soho logró reunir cerca de 200 mil espectadores sumando las funciones realizadas en Málaga y Madrid, consolidándose como uno de los proyectos teatrales más comentados de España.

Lejos de mostrarse preocupado por los rumores, el actor cerró su mensaje con el tono irónico y desafiante que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!”, escribió antes de despedirse con un inesperado: “Hasta la vista babies”.

La respuesta de Antonio Banderas no solo frenó las especulaciones sobre su situación financiera, sino que también dejó clara su postura frente al teatro: más que un negocio, lo considera una apuesta personal, artística y profundamente emocional ligada a su ciudad y a su legado cultural.

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Banderas aprovechó también para agradecer a los patrocinadores que han acompañado el crecimiento del proyecto y destacó las cifras alcanzadas durante el último año. De acuerdo con sus declaraciones, el Soho logró reunir cerca de 200 mil espectadores sumando las funciones realizadas en Málaga y Madrid, consolidándose como uno de los proyectos teatrales más comentados de España.

Antonio Banderas presents "A Chorus Line" In Madrid
Antonio Banderas durante la presentación de 'A Chorus Line'. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Lejos de mostrarse preocupado por los rumores, el actor cerró su mensaje con el tono irónico y desafiante que rápidamente se volvió viral en redes sociales. "¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!" Y soy amenazantemente feliz!”, escribió antes de despedirse con un inesperado: “Hasta la vista babies”.

La respuesta de Antonio Banderas no solo frenó las especulaciones sobre su situación financiera, sino que también dejó clara su postura frente al teatro: más que un negocio, lo considera una apuesta personal, artística y profundamente emocional ligada a su ciudad y a su legado cultural.

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