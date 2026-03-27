En 2017, el actor de La Máscara del Zorro sufrió un infarto que cambió su vida para siempre. Como consecuencia de este evento y con el fin de cuidar su salud, Antonio Banderas tomó la decisión de alejarse de Hollywood para regresar a su país natal, España, y dedicarse al teatro, dejando en segundo plano su actuación en películas.
Antonio Banderas revela por qué dejó Hollywood: Sufrió un infarto casi fatal
Antonio Banderas explica por qué dejó Hollywood: sufrió un infarto
Después de que Antonio Banderas tuviera un infarto al corazón, tomó decisiones que cambiaron para siempre su vida y que hoy recuerda a través de una entrevista con The Times , publicada el 25 de marzo. El español considera que, después de todo, este suceso tuvo un impacto positivo en él.
“La mía fue una advertencia muy seria y cambió mi perspectiva de vida”, dijo sobre el infarto que sufrió en 2017 y que lo puso en riesgo de perder la vida, razón por la que fue sometido a una cirugía de emergencia.
A raíz de este suceso, Banderas optó por dejar en segundo lugar las películas para seguir la que considera su gran vocación: “El enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, de hecho, soy un actor de teatro”.
Además de cambiar el enfoque de su profesión, el actor de La piel que habito se mudó junto a su novia, Nicole Kimpel, a España, específicamente a Málaga, lugar donde nació hace 65 años. También dejó de fumar y decidió tener una vida más relajada y simple, llegando incluso a vender su jet privado.
La vida actual de Antonio Banderas en España
Desde que Antonio Banderas se mudó a España ha dedicado su vida principalmente al teatro, incluso se convirtió en el dueño de Teatro del Soho, que no tiene fines de lucro y que participa en festividades locales, según E News .
En la misma entrevista con The Times, el ex esposo de Melanie Griffith declaró nunca haber sido tan feliz como ahora ya que su decisión “me mantiene conectado con mis raíces, mi barrio, mi gente. No he perdido esa conexión con el paso de los años. Todo lo contrario”.
A pesar de enfocarse en el teatro, ha participado en algunas películas como Babygirl (2024) junto a Nicole Kidman, Indiana Jones y el llamado del destino (2023) con Harrison Ford, Uncharted: Fuera del mapa (2022) de la mano de Tom Holland e incluso Paddington: Aventura en la selva, donde compartió créditos con Olivia Colman.
El infarto que sufrió Antonio Banderas en 2017
El 26 de enero de 2017 cambió la vida de Antonio Banderas. Según AS , el actor se encontraba en su casa de campo de Londres cuando comenzó a presentar síntomas de un infarto. Nicole Kimpel, la novia del actor, le dio un par de aspirinas en lo que el servicio médico llegó.
Antonio fue sometido a una cirugía porque tenía tres arterias obstruidas y, aunque fue un evento que vulneró su vida, el español logró recuperarse con el paso del tiempo. Desde ese momento, Banderas ha declarado que su perspectiva sobre lo que es importante en la vida cambió.
Actualmente, Antonio continúa actuando en teatros de España, país que también sigue siendo su residencia junto a su novia Nicole. A pesar de que desde su infarto sí ha participado en películas, mantiene un estilo de vida relajado y sano para cuidar su salud.