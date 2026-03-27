⁠Antonio Banderas revela por qué dejó Hollywood: Sufrió un infarto casi fatal

Antonio Banderas explica por qué dejó Hollywood: sufrió un infarto

Después de que Antonio Banderas tuviera un infarto al corazón, tomó decisiones que cambiaron para siempre su vida y que hoy recuerda a través de una entrevista con The Times , publicada el 25 de marzo. El español considera que, después de todo, este suceso tuvo un impacto positivo en él.

“La mía fue una advertencia muy seria y cambió mi perspectiva de vida”, dijo sobre el infarto que sufrió en 2017 y que lo puso en riesgo de perder la vida, razón por la que fue sometido a una cirugía de emergencia.

Sufrir un infarto cambió su perspectiva de la vida. (Getty Images)

A raíz de este suceso, Banderas optó por dejar en segundo lugar las películas para seguir la que considera su gran vocación: “El enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, de hecho, soy un actor de teatro”.

Además de cambiar el enfoque de su profesión, el actor de La piel que habito se mudó junto a su novia, Nicole Kimpel, a España, específicamente a Málaga, lugar donde nació hace 65 años. También dejó de fumar y decidió tener una vida más relajada y simple, llegando incluso a vender su jet privado.