EXCLUSIVA: Falso que Luis Miguel esté hospitalizado

Luis Miguel no está hospitalizado en Nueva York

La información surgió inicialmente de la creadora de contenido Chamonic, quien aseguró que Paloma Cuevas llevó al cantante a una revisión médica tras un malestar físico. De acuerdo con esa versión, los médicos habrían detectado un aparente problema cardiaco que derivó en observación hospitalaria.

A partir de ahí comenzaron a multiplicarse distintas versiones. Por su parte, N+ informó que Luis Miguel estaría hospitalizado en Nueva York desde principios de semana por un posible padecimiento cardiaco, aunque subrayó que no existía confirmación oficial.

Luis Miguel (Getty Images)

Hasta hace unos momentos, nadie del entorno cercano del cantante —ni su oficina, ni amigos, ni familiares— se había pronunciado al respecto. Sin embargo, Quién pudo hablar en exclusiva con una fuente cercana a Luis Miguel para conocer más detalles sobre esta noticia que generó preocupación entre sus seguidores.

“Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news”, aseguró la fuente consultada por Quién.