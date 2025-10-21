Antonio Banderas publica fotos muy personales para celebrar la boda de su hija Stella

Antonio Banderas no podría estar más feliz por su hija Stella del Carmen, quien se casó el sábado 18 de octubre de 2025 con el empresario estadounidense Alex Gruszynski en una ceremonia íntima que reunió a sus familias y amigos en la Abadía Retuerta LeDomaine, un histórico monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, ubicado en Sardón de Duero en Valladolid, España.
Ese fin de semana, el actor vivió uno de los momentos más especiales de su vida al convertirse en el orgulloso padre de la novia que la llevó del brazo hasta el altar, además de ser uno de sus padrinos.
Antonio Banderas celebra la boda de su hija Stella con fotos inéditas
Antonio Banderas estuvo muy emocionado y compartió su felicidad con los medios de comunicación al brindar con ellos con champán afuera del lugar donde se casó su hija Stella conAlex Gruszynski.
"Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga en el fondo, una relación de 25 años", declaró el actor ante los reporteros.
Ahora, el actor malagueño de 65 años compartió un mensaje acompañado de los recuerdos más especiales entre padre e hija. En el video que publicó en su cuenta de Instagram muestra fotos desde que su hija era una niña hasta que se convirtió en mujer casada, además de viajes, paseos, alfombras rojas y otros momentos familiares.
“La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría”, escribió el intérprete español. “Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible”, agregó.
Stella del Carmen soñó con celebrar su boda en España
Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se conocen desde que eran niños e iban a la escuela infantil Wagon Wheel School, en Los Ángeles, California.
Fue en 2015, ya con 19 años, cuando iniciaron una relación amorosa. La pareja puso fin a su noviazgo en 2019 hasta 2022, cuando ambos se dieron una segunda oportunidad. La pareja se comprometió el 20 de agosto de 2024.
“¡Voy a poder pasar el tiempo con mi persona favorita en la Tierra para siempre!”, compartió Stella a través de su cuenta de Instagram junto con algunas fotos antiguas de la pareja, incluidas otras de cuando eran niños.
Stella nació en Marbella, España, pero creció en Los Ángeles, y siempre quiso que su boda se celebrara en España pues se siente muy unida a sus raíces malagueñas de su papá, según contó a la revista Hola: “Me siento muy afortunada de casarme en el país donde nací”, dijo la joven.