Antonio Banderas publica fotos muy personales para celebrar la boda de su hija Stella

Antonio Banderas celebra la boda de su hija Stella con fotos inéditas

Antonio Banderas estuvo muy emocionado y compartió su felicidad con los medios de comunicación al brindar con ellos con champán afuera del lugar donde se casó su hija Stella con Alex Gruszynski.

Antonio Banderas y Stella del Carmen (Getty Images)

"Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga en el fondo, una relación de 25 años", declaró el actor ante los reporteros.

Ahora, el actor malagueño de 65 años compartió un mensaje acompañado de los recuerdos más especiales entre padre e hija. En el video que publicó en su cuenta de Instagram muestra fotos desde que su hija era una niña hasta que se convirtió en mujer casada, además de viajes, paseos, alfombras rojas y otros momentos familiares.

Ahora, el actor malagueño de 65 años compartió un emotivo mensaje acompañado de algunos de los recuerdos más entrañables junto a su hija. En el video que publicó en su cuenta de Instagram, aparecen imágenes de su hija, desde que era una niña hasta su vida adulta, mostrando momentos familiares, viajes, paseos y apariciones en alfombras rojas.

“La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría”, escribió el intérprete español. “Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible”, agregó.