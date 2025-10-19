Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casa en una romántica ceremonia en Valladolid.

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casó con el empresario estadounidense Alex Gruszynski el sábado 18 de octubre de 2025 en una ceremonia íntima que reunió a sus familias y amigos.
La ceremonia se realizó en la Abadía Retuerta LeDomaine, un histórico monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, ubicado en Sardón de Duero en Valladolid, España.
Stella del Carmen y Alex Gruszynski ya son marido y mujer
A la lujosa ceremonia habrían asistido 200 invitados; de acuerdo a medios españoles, Stella del Carmen llegó al altar acompañada por Antonio Banderas, quien también fue uno de los padrinos, por lo cual se mostró muy emotivo y compartió su felicidad con los medios de comunicación al brindar con ellos con champán afuera del lugar.
"Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga en el fondo, una relación de 25 años", declaró el actor.
De acuerdo con diversos medios, el regalo de boda del actor malagueño para su hija sería una lujosa finca situada en la exclusiva zona de Los Monteros, en la Costa del Sol que se está remodelando para transformarla en una elegante casa de descanso con piscina, sala de fiestas con capacidad para 1,200 personas e incluso una habitación del pánico.
Melanie Griffith, por su parte, llegó acompañada de Jesse Johnson, hermanastro de Dakota, y Alexander Bauer, el hijo que la actriz tuvo con Stephen Bauer. Otra de las grandes presencias en la boda fue la de la cuñada de Stella, Adaline Gruszynski, su abuela materna, Tippi Hedren, y su hermana, la actriz Dakota Johnson.
De acuerdo con información de El País, el evento contó con estrictas medidas de seguridad como prohibición de teléfonos celulares, contratos de confidencialidad para el personal y transporte blindado para algunos de los asistentes.
Stella llegó al altar acompañada por una canción compuesta por su tío abuelo, un detalle profundamente emotivo. La música de la ceremonia estuvo a cargo de los guitarristas del Teatro del Soho, el proyecto artístico de Antonio Banderas en Málaga. Tras darse el “sí, acepto”, la pareja selló su amor al ritmo de “Here, There and Everywhere”, de The Beatles.
“¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre”, escribió la hija de Banderas y Griffith al anunciar su compromiso en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su anillo y otras imágenes de la pareja en su niñez y adolescencia.
Fue en 2015, ya con 19 años, cuando iniciaron una relación amorosa. La pareja puso fin a su noviazgo en 2019 hasta 2022, cuando ambos se dieron una segunda oportunidad.
Gruszynski comparte con la familia Banderas su pasión por el cine. Se especializó en Iniciativa Empresarial por la Escuela de Negocios Marshall, es actualmente director ejecutivo de NOVA Studios, un estudio multifuncional con sede en West Hollywood dedicado a conectar a profesionales de la industria del cine y ofrecer espacios para sesiones fotográficas, rodajes, eventos y producciones audiovisuales.