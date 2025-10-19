Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casa en una romántica ceremonia en Valladolid.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski ya son marido y mujer

A la lujosa ceremonia habrían asistido 200 invitados; de acuerdo a medios españoles, Stella del Carmen llegó al altar acompañada por Antonio Banderas , quien también fue uno de los padrinos, por lo cual se mostró muy emotivo y compartió su felicidad con los medios de comunicación al brindar con ellos con champán afuera del lugar.

Antonio Banderas y Stella del Carmen (Getty Images)

"Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga en el fondo, una relación de 25 años", declaró el actor.

De acuerdo con diversos medios, el regalo de boda del actor malagueño para su hija sería una lujosa finca situada en la exclusiva zona de Los Monteros, en la Costa del Sol que se está remodelando para transformarla en una elegante casa de descanso con piscina, sala de fiestas con capacidad para 1,200 personas e incluso una habitación del pánico.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski (Instagram)

Melanie Griffith, por su parte, llegó acompañada de Jesse Johnson, hermanastro de Dakota, y Alexander Bauer, el hijo que la actriz tuvo con Stephen Bauer. Otra de las grandes presencias en la boda fue la de la cuñada de Stella, Adaline Gruszynski, su abuela materna, Tippi Hedren, y su hermana, la actriz Dakota Johnson.

De acuerdo con información de El País, el evento contó con estrictas medidas de seguridad como prohibición de teléfonos celulares, contratos de confidencialidad para el personal y transporte blindado para algunos de los asistentes.