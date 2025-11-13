Stella Banderas, hija de Antonio Banderas, comparte fotos inéditas de su espectacular boda

Hija de Antonio Banderas comparte fotos inéditas de su boda

A pocos días de cumplir un mes de su boda, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, publicó detalles de la ceremonia, revelando lo que hasta ahora había permanecido en secreto.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se casaron el pasado 18 de octubre en Valladolid. (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, publicó un álbum de fotos nunca vistas: la emoción de su papá al llevarla hacia el altar, momentos junto a su ahora esposo, los detalles decorativos en el antiguo monasterio, la presencia de su hermana, Dakota Johnson como su dama de honor, y uno que otro instante de la celebración.

Las postales fueron acompañado por una carta donde la novia expresa su gratitud hacia “mis hermosos padres por ser las personas más geniales, generosas y amorosas del mundo”, y hacia quienes hicieron del enlace una jornada “llena de amor y abrazo familiar”.

La hija de Antonio Banderas publicó fotos inéditas de su boda en su cuenta de Instagram. (Instagram)

"Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda para enfatizar la intención y el poder de las palabras. Y crear un espacio donde nuestros amigos y familia puedan reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse lo más posible", escribió.

"Todo el mundo apareció para nosotros de una manera que nunca podría haber imaginado e hizo de esta la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida", agregó.

Dakota Johnson estuvo en la boda de su hermana Stella del Carmen Banderas. (Instagram)

La boda, descrita como uno de los eventos más esperados del año, tuvo lugar en la selecta Abadía Retuerta LeDomaine, un entorno ubicado en la Ribera del Duero que fue reforzado con medidas de confidencialidad y seguridad, incluidos contratos de no divulgación y la prohibición del uso de móviles durante la ceremonia.