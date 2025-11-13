Stella Banderas, hija de Antonio Banderas, comparte fotos inéditas de su espectacular boda

Casi un mes después de queStella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se dieran el "Sí, acepto", la hija de Antonio Banderas compartió fotos inéditas de su reciente boda celebrada el pasado 18 de octubre en la Abadía Retuerta LeDomaine, Valladolid.
Junto al carrusel de fotos, la también hija de Melanie Griffith dejó un mensaje de gratitud hacia su familia, amigos y entorno, en la que describe el día como la experiencia “más sagrada, cálida y especial” de su vida.
Publicidad
Hija de Antonio Banderas comparte fotos inéditas de su boda
A pocos días de cumplir un mes de su boda, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, publicó detalles de la ceremonia, revelando lo que hasta ahora había permanecido en secreto.
A través de su cuenta de Instagram, publicó un álbum de fotos nunca vistas: la emoción de su papá al llevarla hacia el altar, momentos junto a su ahora esposo, los detalles decorativos en el antiguo monasterio, la presencia de su hermana, Dakota Johnson como su dama de honor, y uno que otro instante de la celebración.
Las postales fueron acompañado por una carta donde la novia expresa su gratitud hacia “mis hermosos padres por ser las personas más geniales, generosas y amorosas del mundo”, y hacia quienes hicieron del enlace una jornada “llena de amor y abrazo familiar”.
"Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda para enfatizar la intención y el poder de las palabras. Y crear un espacio donde nuestros amigos y familia puedan reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse lo más posible", escribió.
"Todo el mundo apareció para nosotros de una manera que nunca podría haber imaginado e hizo de esta la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida", agregó.
La boda, descrita como uno de los eventos más esperados del año, tuvo lugar en la selecta Abadía Retuerta LeDomaine, un entorno ubicado en la Ribera del Duero que fue reforzado con medidas de confidencialidad y seguridad, incluidos contratos de no divulgación y la prohibición del uso de móviles durante la ceremonia.
Publicidad
Melanie Griffith, mamá de Stella Banderas, publica fotos de la boda de su hija
Por otro lado, la actriz Melanie Griffith aprovechó la oportunidad también para compartir en sus redes sociales un emotivo álbum con imágenes de la boda de su hija Stella con Alex Gruszynski.
“¡Stella y Alex están casados! Esto fue el momento más alegre, amoroso, dulce y magnífico. ¡Tanto amor!”, escribió la esposa de Antonio Banderas en el pie de foto.
Entre las fotos compartidas se puede ver a Stella y Alex en su vals, el momento en que su papá Antonio Banderas la acompaña hacia el altar, y también instantes de complicidad entre Melanie y su hija antes del “Sí, acepto".
Por supuesto, no podía faltar una foto de Dakota Johnson abrazando a su hermana menor en este día especial. Aunque no comparten el mismo papá biológico, Dakota ha dejado claro que Antonio Banderas siempre ha sido como un padre para ella, ya que fue él quien la crió junto a su hermana.