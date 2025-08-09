Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser “el padre de la novia”

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa

Parece que fue ayer cuando el español, Antonio Banderas y la estrella de Hollywood, Melanie Griffith, protagonizaban uno de los romances que mantenía en vilo a la prensa del corazón tanto en Estados Unidos como en España.

Sin embargo, ya pasaron diez años desde que los actores se divorciaron.

Antonio Banderas y Melanie Griffith con su hija Stella del Carmen (Daniel Perez/Getty Images)

Esto, por otra parte, no los separó del todo, ya que al compartir una hija, Stella del Carmen, ha hecho que ambos mantengan un cariño y un respeto mutuos y se hayan convertido en una “familia moderna” con raíces tanto en América como en Europa.

Ahora que su hija tiene 28 años y que está por caminar hacia el altar, fue Antonio quien dejó ver en una reciente entrevista lo que este episodio significa para él. “No podría estar más feliz y orgulloso. Ver a mi hija crecer y ahora dar este paso tan importante es una emoción indes­criptible”, dijo el actor a una publicación de su país.

Stella Banderas y su novio Alex se conocen desde niños stella-banderas-se-casa-2.jpg Instagram / Stella Banderas Griffith stella-banderas-se-casa-1.jpg Instagram / Stella Banderas Griffith stella-banderas-se-casa-4.jpg Instagram / Stella Banderas Griffith stella-banderas-se-casa-3.jpg Instagram / Stella Banderas Griffith

Stella del Carmen Banderas y su prometido, Alex Gruszynski, se comprometieron en agosto de 2024, un mes muy significativo para los papás de ella, ya que Melanie cumple años el 9 y Antonio, el 10 del mismo mes.

Por si esto fuera poco, la pareja se conoce desde que eran niños, según ellos mismos lo han dejado ver al compartir fotos de distintos instantes a lo largo de los años y con la confirmación que hizo Melanie al asegurar que se conocen desde el preescolar.