Antonio Banderas se prepara para el papel de su vida, ser “el padre de la novia”

A punto de cumplir 65 años de edad y convertido en una leyenda del cine, el actor Antonio Banderas se prepara para asumir uno de los papeles más importantes de su vida: ser “el padre de la novia”.
Esto porque su hija Stella del Carmen Banderas Griffith llegará al altar en octubre próximo con su novio Alex Gruszynski, con quien se comprometió en agosto de 2024, luego de ser amigos toda una vida, ya que se conocen desde niños.
Antonio Banderas en el papel de su vida ser ‘el padre de la novia’
“Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida… me toca ser el padre de la novia y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo”, aseguró Antonio Banderas en una reciente entrevista con una revista española.
Con una mezcla de orgullo y ternura, el actor malagueño que cumple 65 años de edad el 10 de agosto de 2025, habló sobre el próximo enlace de la hija que tuvo junto a su ex esposa, Melanie Griffith, y que se celebrará este octubre en España, aunque la locación definitiva es todavía un misterio.
Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa
Parece que fue ayer cuando el español, Antonio Banderas y la estrella de Hollywood, Melanie Griffith, protagonizaban uno de los romances que mantenía en vilo a la prensa del corazón tanto en Estados Unidos como en España.
Sin embargo, ya pasaron diez años desde que los actores se divorciaron.
Esto, por otra parte, no los separó del todo, ya que al compartir una hija, Stella del Carmen, ha hecho que ambos mantengan un cariño y un respeto mutuos y se hayan convertido en una “familia moderna” con raíces tanto en América como en Europa.
Ahora que su hija tiene 28 años y que está por caminar hacia el altar, fue Antonio quien dejó ver en una reciente entrevista lo que este episodio significa para él. “No podría estar más feliz y orgulloso. Ver a mi hija crecer y ahora dar este paso tan importante es una emoción indescriptible”, dijo el actor a una publicación de su país.
Stella Banderas y su novio Alex se conocen desde niños
stella-banderas-se-casa-2.jpg
stella-banderas-se-casa-1.jpg
stella-banderas-se-casa-4.jpg
stella-banderas-se-casa-3.jpg
Stella del Carmen Banderas y su prometido, Alex Gruszynski, se comprometieron en agosto de 2024, un mes muy significativo para los papás de ella, ya que Melanie cumple años el 9 y Antonio, el 10 del mismo mes.
Por si esto fuera poco, la pareja se conoce desde que eran niños, según ellos mismos lo han dejado ver al compartir fotos de distintos instantes a lo largo de los años y con la confirmación que hizo Melanie al asegurar que se conocen desde el preescolar.
La historia de amor de Antonio Banderas y Melanie Griffith
Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en 1995 durante el rodaje de la película Two Much, y el romance surgió gracias a una química instantánea, tanto frente a cámara como fuera de ella. Un año después se casaron y, en septiembre de 1996, nació Stella en Marbella.
Aunque la pareja se divorció en 2015, siempre dejaron claro que su prioridad era mantener una relación cordial por el bien de su hija. Hoy, ambos se muestran felices e ilusionados por este nuevo capítulo en la vida de Stella, quien ha crecido tan alejada de los reflectores como ha podido, pero siempre con vínculos con el arte, la moda y la producción audiovisual.
Antonio Banderas: de galán de Almodóvar a estrella Hollywood y ahora ‘padre de la novia’
En lo profesional, la historia de Antonio Banderas podría ser una película en sí misma. De ser el galán intenso y seductor de las historias de Pedro Almodóvar —con títulos como Átame! y Mujeres al borde de un ataque de nervios— pasó a conquistar Hollywood con papeles que lo volvieron un rostro reconocido a nivel mundial: Entrevista con el Vampiro, La máscara del Zorro, Philadelphia, Evita y hasta la voz del Gato con Botas en Shrek.
Sin embargo, más allá de la vida de alfombras rojas, rodajes y premios, Antonio siempre ha mantenido un vínculo firme con Málaga, su tierra natal, donde hoy impulsa proyectos culturales como el Teatro del Soho.
En la actualidad, el actor se prepara para interpretar un rol que, aunque no estaba en ningún guión (hasta ahora), le toca el corazón como pocos: el de papá orgulloso viendo a su hija dar el “Sí, acepto”. Un momento que, sin duda, podría ser la escena final perfecta de una comedia romántica… solo que esta vez, la historia ocurrirá en la vida real.