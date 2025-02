Antonio Banderas narra cómo su esposa le salvó la vida tras un infarto en 2017

Antonio Banderas ahora es más consciente con su salud

En la misma entrevista, Antonio Banderas recordó que una vez que fue internado en el hospital fue conectado a varias máquinas para monitorearlo, pero no podía dormir y en ese momento se le apareció una mujer que nunca había antes, incluso pensó que se trataba de una enfermera, pero las preguntas que le hizo, lo llevó a pensar que se trató un episodio sobrenatural.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel (Getty Images)

“Se me quedó mirando y me hizo una pregunta muy rara, me dijo: '¿usted cree en la cultura popular?' y le digo: 'sí, ¿por qué?', a lo que me dijo: '¿por qué cree que las personas dicen te amo con todo mi corazón?, por qué no dicen, te amo con todo mi cerebro?, donde está el pensamiento o con cualquier otro órgano. Porque el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno a todo el cuerpo, porque es un almacén de sentimientos'”.

Desde entonces, Antonio Banderas ha sido más consciente sobre el cuidado de su salud. El actor además hizo importantes cambios en su estilo de vida y estudiando más sobre las enfermedades cardiovasculares, pues busca generar conciencia sobre la importancia de conocer los síntomas de un infarto y la importancia de actuar a tiempo.

Antonio Banderas (Getty Images)

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón? Y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo”, señaló.