Karol Sevilla asegura que admira a Ángela Aguilar, tras polémica por burlarse de su video viral donde grita "¡Amooor!"

Karol Sevilla dice que admira a Ángela Aguilar y que no se burló de ella

Ante la polémica desatada por el video donde supuestamente se burla de Ángela Aguilar, la actriz Karol Sevilla aclaró que el contenido fue sacado de contexto y editado de forma tendenciosa.

“La verdad es que usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y de que me hicieron bullying. Usaron unos clips, o sea, que no fueron a favor, obviamente, lo editaron a su conveniencia, a lo cual yo nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni nunca me burlé de su físico ni absoluto”, explicó.

Karol Sevilla dice que jamás se burló de Ángela Aguilar (Instagram / Karol Sevilla)

La también cantante reconoció que participó en la conversación viral, pero negó cualquier intención de ataque personal.

“Simplemente yo entré como al desmadre de lo que todas las redes sociales lo hacían. No tengo nada contra ella, la admiro porque es una gran cantante, tiene un bozarrón, viene de familia, que son grandes para México. Simplemente yo me sumé a la burla de las frases icónicas que decía la señorita, pero nada más”, afirmó.