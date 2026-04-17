Karol Sevilla rompió el silencio luego de la reacción de Ángela Aguilar en TikTok, quien respondió con un contundente comentario que decía “Que Dios la bendiga y le dé paz” en un video donde la actriz de Soy Luna presuntamente se burlaba de la esposa de Christian Nodal y su momento viral donde grita "¡Amooor!".
Karol Sevilla asegura que admira a Ángela Aguilar, tras polémica por burlarse de su video viral donde grita "¡Amooor!"
Karol Sevilla dice que admira a Ángela Aguilar y que no se burló de ella
Ante la polémica desatada por el video donde supuestamente se burla de Ángela Aguilar, la actriz Karol Sevilla aclaró que el contenido fue sacado de contexto y editado de forma tendenciosa.
“La verdad es que usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y de que me hicieron bullying. Usaron unos clips, o sea, que no fueron a favor, obviamente, lo editaron a su conveniencia, a lo cual yo nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni nunca me burlé de su físico ni absoluto”, explicó.
La también cantante reconoció que participó en la conversación viral, pero negó cualquier intención de ataque personal.
“Simplemente yo entré como al desmadre de lo que todas las redes sociales lo hacían. No tengo nada contra ella, la admiro porque es una gran cantante, tiene un bozarrón, viene de familia, que son grandes para México. Simplemente yo me sumé a la burla de las frases icónicas que decía la señorita, pero nada más”, afirmó.
Karol Sevilla responde con ironía a polémica desatada por reacción de Ángela Aguilar
Karol Sevilla también señaló que se convirtió en blanco de críticas, especialmente por parte de seguidores de Ángela Aguilar.
“Yo no soy la única que se burla de eso. La agarró contra mí, me tocó a mí, soy la 'bendecida de Diosito'", señaló la cantante de 26 años.
"La verdad, creo que ya dejaré este tema por la paz, porque no quiero que me demanden… porque tengo muchas cuentas que pagar”, añadió con tono irónico.
Fans de Ángela Aguilar bautizan a Karol Sevilla como 'Karol Cerdilla', asegura la cantante
Karol Sevilla señaló que, en medio esta polémica, ella ha recibido ataques relacionados con su apariencia física por parte de los fans de Ángela Aguilar.
“El fandom hoy de esta persona me tira con el tema de mi cuerpo y el hate es como de ‘Karol Cerdilla’ y no sé qué", reveló.
"Y la verdad es que yo lo único que puedo decirles es que me tiren con algo que me duela. Hoy ya no me duele, hoy si estoy gordita o estoy flaca, me siento yo potrísima, me siento exquisita, espectacular”, expresó.
Pese a la tensión, Karol Sevilla dejó claro que no busca escalar el conflicto y que prefiere cerrar el tema, en medio de una polémica que ha dividido opiniones en redes sociales.
Con información de Agencia México