Christian Nodal llena de halagos a Ángela Aguilar: 'Me ha enseñado realmente cómo es el amor'

Christian Nodal se sincera sobre su relación Ángela Aguilar

Christian Nodal no se limitó a la hora de referirse a su esposa, Ángela Aguilar , a quien llenó de elogios destacando el impacto que ha tenido en su vida personal. Para el intérprete de “Adiós Amor”, la joven cantante se ha convertido en un pilar que le ha ayudado a encontrar estabilidad en medio de la constante exposición mediática.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammys 2024 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, expresó el cantante.

La relación de los cantantes ha sido una de las más comentadas en los últimos años. Desde que confirmaron su romance, han estado bajo el escrutinio público, en parte porque su historia comenzó poco después de la ruptura de Nodal con Cazzu, mamá de su hija Inti, lo que ha generado tanto apoyo como críticas en redes sociales.