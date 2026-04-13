Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar: el motivo detrás de su decisión

El intérprete de regional mexicano explicó que la decisión se debe directamente a la situación de violencia en esa entidad, donde incluso vivieron de cerca un episodio alarmante que marcó un antes y un después en sus planes personales.
Publicidad
¿Por qué Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar?
De acuerdo con una reciente entrevista que el cantante dio en República Dominicana, tanto él como Ángela Aguilar tenían claro que querían casarse en Zacatecas; sin embargo, las condiciones actuales los obligaron a replantear la fecha.
“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”. explicó Chtristian, quien incluso relató que recientemente vivió un momento de peligro en la zona.
El hecho al que se refiere ocurrió en febrero de 2026, cuando se registró un enfrentamiento armado cerca del rancho de la familia Aguilar, en el que la pareja se encontraba en las inmediaciones. Aunque no fueron el objetivo directo, el incidente encendió las alertas.
Aunque la boda religiosa sigue pendiente, cabe recordar que la pareja ya contrajo matrimonio por la vía civil en 2024, por lo que este boda religiosa sería una celebración adicional.
La seguridad en Zacatecas marcó un antes y un después para Christian Nodal y Ángela Aguilar
La situación de violencia en Zacatecas terminó por convertirse en un factor decisivo para Christian Nodal y Ángela Aguilar. En febrero pasado, ambos vivieron de cerca un episodio violento cuando se registró un tiroteo en las inmediaciones del rancho de Pepe Aguilar.
Horas después, el propio cantante emitió un comunicado para desmentir versiones sobre un supuesto ataque directo contra su familia y aseguró que todos se encontraban a salvo tras lo ocurrido.
De acuerdo con la información oficial, el enfrentamiento se originó tras un operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) sobre la carretera federal 54, a la altura de Villanueva, que derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”.
La captura provocó una reacción armada con disparos y explosivos, dejando a la pareja momentáneamente en medio del fuego cruzado. Tras el incidente, elementos de seguridad escoltaron a Ángela Aguilar y Christian Nodal hasta el aeropuerto para garantizar su integridad.