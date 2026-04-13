Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar: el motivo detrás de su decisión

¿Por qué Christian Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar?

De acuerdo con una reciente entrevista que el cantante dio en República Dominicana, tanto él como Ángela Aguilar tenían claro que querían casarse en Zacatecas; sin embargo, las condiciones actuales los obligaron a replantear la fecha.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”. explicó Chtristian, quien incluso relató que recientemente vivió un momento de peligro en la zona.

Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Getty Images )

El hecho al que se refiere ocurrió en febrero de 2026, cuando se registró un enfrentamiento armado cerca del rancho de la familia Aguilar, en el que la pareja se encontraba en las inmediaciones. Aunque no fueron el objetivo directo, el incidente encendió las alertas.

Aunque la boda religiosa sigue pendiente, cabe recordar que la pareja ya contrajo matrimonio por la vía civil en 2024, por lo que este boda religiosa sería una celebración adicional.



¡Christian Nodal y Ángela Aguilar POSPONEN BODA! El cantante asegura que por la inseguridad que se vive en México han detenido este gran evento. #SaleElSol 🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/PrM2i3CaNA — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 13, 2026

Por ahora, no existe una nueva fecha para la ceremonia. La prioridad, según ha dejado claro el cantante, es esperar a que las condiciones de seguridad mejoren antes de retomar los planes.