Ángela Aguilar y Christian Nodal reavivan rumores de boda religiosa

La foto de Ángela Aguilar que desató dudas sobre una posible boda religiosa con Christian Nodal

Todo comenzó con una selfie que Ángela Aguilar publicó en su canal de WhatsApp. A simple vista, se trataba de una imagen cotidiana; sin embargo, el detalle que captó la atención fue un cuadro enmarcado en la pared detrás de ella. El creador de contenido Ray Macías analizó la fotografía y sugirió que en ese cuadro podría aparecer la pareja vestida de novios. Según su interpretación, la cantante luciría un vestido blanco con velo, mientras que Nodal vestiría un traje oscuro, lo que encendió rápidamente las teorías.

El creador de contenido explicó que, tras revisar con algunos fans los detalles de la fotografía, muchos creen que en ese cuadro aparecen la propia Ángela y Christian Nodal vestidos de novios.

“La pongo aquí en pantalla completa para que veamos que aparentemente, según lo que he estado analizando con algunos fans, es Ángela Aguilar la que se ve ahí junto a Christian Nodal. Ella aparentemente traería un vestido de novia largo, incluso con un velo, y Nodal un traje negro que podría ser incluso un traje de charro”, aseguró.

Las especulaciones crecieron especialmente porque la pareja ya se casó por lo civil en julio de 2024, pero en aquella ocasión no utilizaron atuendos tradicionales. Esto ha llevado a algunos seguidores a pensar que la imagen podría corresponder a una ceremonia distinta, posiblemente religiosa.

También han resurgido versiones previas que apuntaban a una boda por la iglesia en 2026, aunque nunca se confirmó oficialmente. Por ello, no faltan quienes creen que el evento pudo haberse realizado en privado. En redes sociales, las hipótesis van desde una celebración en enero hasta una supuesta ceremonia espiritual en Roma. Sin embargo, hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado que hayan dado ese paso.