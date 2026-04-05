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Espectáculos

Ángela Aguilar y Christian Nodal reavivan rumores de boda religiosa

Una foto en casa de Ángela Aguilar desata versiones sobre una boda religiosa con Christian Nodal, mientras el cantante aclara qué tan involucrado está Pepe Aguilar en su carrera.
dom 05 abril 2026 11:24 AM
Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

Las miradas vuelven a posarse sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal , cuya relación continúa generando conversación tanto por su vida personal como por su entorno profesional. En esta ocasión, una imagen aparentemente casual compartida por la cantante detonó especulaciones sobre una posible boda religiosa, mientras que Nodal decidió aclarar rumores sobre la influencia de su suegro, Pepe Aguilar, en su carrera.

Las redes sociales volvieron a encenderse con rumores sobre una posible boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de que el creador de contenido Ray Macías analizara una imagen compartida por la cantante y planteara la posibilidad de que la pareja ya se haya casado por la iglesia.

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La foto de Ángela Aguilar que desató dudas sobre una posible boda religiosa con Christian Nodal

Todo comenzó con una selfie que Ángela Aguilar publicó en su canal de WhatsApp. A simple vista, se trataba de una imagen cotidiana; sin embargo, el detalle que captó la atención fue un cuadro enmarcado en la pared detrás de ella. El creador de contenido Ray Macías analizó la fotografía y sugirió que en ese cuadro podría aparecer la pareja vestida de novios. Según su interpretación, la cantante luciría un vestido blanco con velo, mientras que Nodal vestiría un traje oscuro, lo que encendió rápidamente las teorías.

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El creador de contenido explicó que, tras revisar con algunos fans los detalles de la fotografía, muchos creen que en ese cuadro aparecen la propia Ángela y Christian Nodal vestidos de novios.

“La pongo aquí en pantalla completa para que veamos que aparentemente, según lo que he estado analizando con algunos fans, es Ángela Aguilar la que se ve ahí junto a Christian Nodal. Ella aparentemente traería un vestido de novia largo, incluso con un velo, y Nodal un traje negro que podría ser incluso un traje de charro”, aseguró.

Las especulaciones crecieron especialmente porque la pareja ya se casó por lo civil en julio de 2024, pero en aquella ocasión no utilizaron atuendos tradicionales. Esto ha llevado a algunos seguidores a pensar que la imagen podría corresponder a una ceremonia distinta, posiblemente religiosa.

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También han resurgido versiones previas que apuntaban a una boda por la iglesia en 2026, aunque nunca se confirmó oficialmente. Por ello, no faltan quienes creen que el evento pudo haberse realizado en privado. En redes sociales, las hipótesis van desde una celebración en enero hasta una supuesta ceremonia espiritual en Roma. Sin embargo, hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado que hayan dado ese paso.

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Christian Nodal habla de Pepe Aguilar y aclara su verdadero rol en su carrera

Mientras tanto, Christian Nodal también decidió poner fin a otra serie de rumores, esta vez relacionados con su ámbito profesional. Las especulaciones surgieron luego de que algunos comentarios en redes sociales y programas de espectáculos señalaran que el músico habría asumido un rol cercano al de manager de Nodal, especialmente después de que él contrajera matrimonio con Ángela Aguilar.

En semanas recientes, se había especulado que Pepe Aguilar tendría un papel activo en la gestión de su carrera, incluso como una especie de manager. Ante esto, el cantante fue claro: su suegro no está involucrado directamente en sus decisiones profesionales.

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Nodal explicó que Pepe Aguilar se mantiene enfocado en su propia trayectoria artística, aunque sí existe una relación cercana en la que comparte consejos, especialmente en temas legales dentro de la industria musical. El intérprete reconoció que ha enfrentado situaciones complejas con su disquera, por lo que la experiencia de Aguilar le ha resultado útil. Sin embargo, subrayó que esto no significa que exista un control o intervención directa en su carrera.

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“No, mi suegro creo que está 100% enfocado en su carrera, está lejano de ser manager. De hecho, está desvinculado de Ángela, está desvinculado de Leonardo. Los apoyan como quisieran, pero él está 100% ahí”, explicó Nodal al ser cuestionado sobre el tema.

Con estas declaraciones, Nodal dejó claro que mantiene independencia profesional, al tiempo que conserva una buena relación familiar con el reconocido cantante, y es más como un mentor para él que lo asesora en distintos temas gracias a su larga carrera.

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Christian Nodal Ángela Aguilar Pepe Aguilar

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